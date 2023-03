Osimhen ha perso la maschera: contro il Milan potrebbe non indossarla

Victor Osimhen ha perso la sua maschera portafortuna in Nigeria. Pronta la sostituta al rientro a Napoli: come giocherà contro il Milan.

Durante l’impegno in Nigeria con la nazionale, il centravanti del Napoli ha perso la sua maschera portafortuna.

Osimhen, pronta una nuova mascherina per Napoli-Milan

Quell’infortunio rimediato per uno scontro durante Inter-Napoli del novembre 2021, che aveva costretto Osimhen a portare una mascherina protettiva, ha trasformato l’attaccante azzurro letteralmente in un supereroe.

Il numero 9 di Spalletti, un po’ per gioco, un po’ per scaramanzia, sembra aver trovato come un personaggio dei fumetti la forza in quella maschera, tanto da aver ammesso di non averne più bisogno a livello medico ma di portarla ancora come un portafortuna in campo.

La brutta notizia per il Napoli è che durante l’ultimo viaggio in Nigeria per la sosta delle nazionali, Osimhen quella maschera nera caratteristica tanto da diventare un gadget per i tifosi, l’ha persa. Come fare dunque per i prossimi impegni? L’attaccante ha richiesto all’azienda produttrice uno sforzo per provare a farsi consegnare una nuova maschera in tempo per la sfida di campionato contro il Milan. La prima delle tre gare che attendono gli uomini di Spalletti e quelli di Pioli in un aprile dove le due squadre si giocheranno una grossa fetta di stagione.

Napoli-Milan, 3 sfide di fuoco in 16 giorni

Forse l’ultima chiamata per i rossoneri in campionato per rimanere aggrappati al treno del quarto posto, l’ennesima passerella e dimostrazione di forza per il Napoli lanciato verso uno scudetto ormai praticamente in tasca. Tricolore – che gli azzurri scuciranno proprio ai rossoneri – anche se campionato a parte, gli occhi e i cuori dei tifosi delle due squadre sono inevitabilmente tutti sulla doppia sfida di Champions League.

Tra il 2 e il 18 aprile il Milan e il Napoli si affronteranno ben tre volte, domenica in campionato, mentre il 12 e il 18 andranno in scena i quarti di finale prima a San Siro, poi al Maradona. La sfida di campionato servirà certamente per studiarsi, una sorta di antipasto della vera battaglia. Importante sarà senza dubbio il morale con il quale le due rivali arriveranno al doppio confronto.

E come ci arrivano Napoli e Milan anche psicologicamente? Scontro diretto in campionato ancora da giocare, sicuramente gli azzurri sembrano dal punto di vista tecnico più attrezzati per passare il turno. Un favore del pronostico dettato anche dalla scioltezza del percorso europeo e dalla forza imposta tra i confini italiani.

Passando in casa Milan, la partita di San Siro dello scorso ottobre finita 1-2 per gli uomini di Spalletti, fu probabilmente il più equilibrato degli scontri diretti di questa stagione per un Napoli quasi perfetto. Inoltre il diavolo ha tutto da guadagnare. Il passaggio in semifinale a inizio stagione pareva utopia, e avversari proibitivi in giro per l’Europa – dall’altra parte del tabellone – avrebbero stroncato probabilmente sul nascere eventuali sogni di gloria. La partita insomma rimane aperta, mentre a Napoli scaricano – dopo i festeggiamenti delle urne – le responsabilità sul Milan vista la sua storia in Champions, e i rossoneri che rimandano al mittente visto il distacco in campionato, consapevoli che sotto il Vesuvio qualche bottiglia è stata stappata forse troppo in anticipo.