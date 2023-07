Questo trucco lo usano anche i ricchi, se lo fai risparmi una valanga di denaro

By

Sapevi che esiste in trucco che usano anche i ricchi e che ti farà risparmiare una barca di soldi? Scopriamo di quale trucco stiamo parlando e a cosa serve!

Esiste un trucco per riparare il telecomando che ti permetterà di ripristinarlo senza fatica e senza spendere nulla. Lo usano anche i ricchi, infatti, e anche tu come loro potrai risparmiare una valanga di soldi. Scopriamo di quale trucco si tratta e come eseguirlo!

Il telecomando del televisore fa i capricci

Quante volte ti è capitato di assistere ad alcune anomalie del telecomando del televisore? Capita infatti spesso che questo dispositivo fa i capricci e quando succede il primo istinto è quello di cambiarlo e di comprarne un altro.

Se agissimo tutti in questo modo, però, non faremmo altro che aumentare la quantità di rifiuti prodotti, per questo bisogna valutare l’ipotesi di effettuare una riparazione con il fai da te. Come è noto, a causa di alcuni malfunzionamenti il telecomando può smettere di eseguire le funzioni a cui è destinato.

A volte è causa di urti, o magari è sporco, oppure qualcosa non va all’interno. Raramente questi dispositivi si rompono, a meno che non ricevono urti potenti, oppure può esserci qualche problema di natura elettronica. Altri problemi possono derivare dalla manutenzione. Ecco come riparare il telecomando ed evitare di acquistarne un altro.

Come smontare il telecomando

Riparare il telecomando della televisione non è difficile se segui questa procedura e ti serve solo una matita per aggiustarlo. Ecco come devi procedere:

Apri il vano delle batterie e toglile completamente;

Con un coltello apri con delicatezza il telecomando;

Smontalo con cura per non danneggiare le parti sulla scheda;

Stacca la parte in plastica che fuoriesce con i numeri;

Usa un multimetro per vedere quali pulsanti non conducono corrente.

A questo punto è il momento di intervenire con la matita, che in questo caso rappresenta il trucco che usano anche i ricchi per risparmiare.

Trucco usato anche dai ricchi: La matita per aggiustare il telecomando

La grafite della matita è l’elemento speciale di questo trucco che pochi conoscono per ripristinare le funzioni del telecomando. Prima di tutto, con il coltello spunta la matita in modo da far uscire di più la punta e avere a disposizione la grafite.

Prendi una mola e lima la matita, facendo pressione sulla parte finale dove c’è la grafite. Raccogli la grafite in un contenitore, così da poterla prendere facilmente quando ti servirà.

Se con il multimetro hai trovato un pulsante difettoso, che non faceva funzionare gli altri, applica della colla sopra di esso e metti sopra della grafite che prenderai con la punta del coltello. La grafite ha la capacità di ripristinare la conduttività elettrica e con questa procedura otterrai come risultato quello di far funzionare nuovamente il telecomando.

Per rendere completa l’operazione, a questo punto devi pulire i contatti della scheda con alcol isopropilico, pulizia che puoi eseguire facilmente con un cotton fioc. Prendi un dischetto di cotone, immergilo nell’alcol e pulisci anche la scheda, così toglierai qualsiasi residuo di sporco.

Trucco usato anche dai ricchi: come rimontare il telecomando

Adesso è il momento di rimontare il telecomando. Prima di tutto incastra la scheda nell’interno della custodia e abbi cura di farla entrare bene ma senza premere troppo. Sistema il vano batterie e rimetti la parte in plastica nella custodia con i buchi, poi unisci i due pezzi del telecomando che dovranno incastrarsi con una piccola pressione.

Puoi provare il telecomando e vedrai che le funzioni saranno ripristinate. Come abbiamo visto,non serviva cambiarlo, ma solamente provvedere alla pulizia interna, che è stata provvidenziale per farlo tornare a funzionare. Tutte le volte che succede qualche malfunzionamento esegui questa procedura e con la sola matita avrai ottenuto il risultato desiderato e risparmiato una valanga di soldi!