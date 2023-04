Bancomat, attenzione al prelievo: se noti questo sulla tastiera ti rubano i soldi

By

Una nuova truffa al Bancomat sta spopolando e sta facendo cadere in bancarotta centinaia di malcapitati. Ecco in cosa consiste.

Ecco qual è questo nuovo tipo di truffa al Bancomat che sta portando milioni di italiani a denunciare alla polizia.

Criminali in azione durante i prelievi

Quante volte vi sarà capitato di sentire che alcuni criminali abbiano attaccato un onesto cittadino che stava prelevando dei contanti al Bancomat. Negli ultimi anni, da quando tutti noi usiamo le carte di debito e di credito, sta succedendo tantissime volte.

Anche se i sistemi di controllo e di prevenzione sono diventati sempre più sofisticati e la maggior parte delle persone sa come agire, i furti in questione non sono infrequenti.

Uno dei consigli che ci sentiamo di darvi è quello di prelevare il vostro denaro in un momento in cui vi considerate al sicuro. Quindi, lontani da occhi indiscreti, magari durante il giorno, in una zona della città ben trafficata e controllata.

La scelta migliore è quella di prelevare i vostri soldi direttamente dentro la banca, allo sportello o al Bancomat posto all’interno della struttura. A volte, però, anche questa scelta può non bastare: di recente, infatti, si è diffusa una nuova truffa al Bancomat che sta facendo centinaia di vittime.

Si tratta della truffa al Bancomat della tastiera, che viene messa in pratica dai criminali che sanno bene come agire contro i malcapitati più ingenui. Ecco che di seguito vi sveliamo tutto.

Una nuova truffa al Bancomat

La maggior parte dei criminali che mette in pratica una truffa al Bancomat non tende a togliere dalla mano del malcapitato il denaro che ha appena prelevato. Di solito, questi truffatori si dotano di alcuni strumenti come gli apparecchi capaci di clonare.

Un altro metodo molto diffuso e davvero semplice è quello dello “Shoulder Surfing“. Questo metodo prevede che il criminale si posizioni alle spalle del malcapitato e lo spii mentre inserisce il codice della sua carta.

Un altro metodo che si sta diffondendo sempre di più, però, è quello della tastiera. Il criminale non fa altro che applicare un tastierino sulla tastiera integrata del Bancomat e attende che il malcapitato digiti il suo codice.

Una volta fatto, la persona preleva tranquillamente il suo denaro e si allontana, mentre il criminale si avvicina alla macchinetta e rimuove la tastiera: in questo modo scopre il codice della carta del soggetto.

Alcuni decidono anche di posizionare una telecamera lungo la tastiera, per raccogliere altri dati importanti. Proprio per questo, sarebbe fondamentale che ciascuno di noi controllasse sempre lo stato del Bancomat prima di inserire la propria carta e prelevare del denaro.

Nel caso in cui vi rendiate conto che nel Bancomat c’è qualcosa che non va, vi raccomandiamo di mettervi in contatto con le autorità competenti, per denunciare il possibile tentativo di truffa. Si tratta di una scelta molto importante, che dimostra un grande senso civico e che permette di riconoscere i criminali ancor prima che agiscano.