Questo ingrediente rimuove tutto il calcare e le macchie del tuo bagno

Con un solo ingrediente possiamo levare le macchie e il calcare dal nostro bagno. Ecco di quale si tratta.

Nel corso delle nostre giornate ci ritroviamo più volte a dover far i conti con lo sporco ostinato e spesso questo nasce in maniera spontanea e naturale senza che ne siamo noi gli artefici.

Le casalinghe si sforzano per tenere la casa in ordine e pulita sia per un eventuale visita di parenti o amici o anche solo per il fatto di vivere in un ambiente ordinato e pulito che non fa mai male.

Bagno: ecco il metodo per levare macchie e calcare

Ma ci sono alcuni luoghi dove per quanto possiamo sforzarci, non riusciamo a rimuovere delle macchie ostinate e questo potrebbe crearci dei problemi, specialmente per coloro che sono fissati con la pulizia e l’ordine.

In commercio, ci sono prodotti che tendono a rimuovere tutte le macchie più ostinate, ma per quanto possano essere efficaci, la soluzione non si trova mai e quindi dobbiamo ripassare più volte il detergente.

Tra le macchie più difficili da rimuovere ci sono quelle che si formano in bagno. Queste non si riescono a levare per via della presenza di umidità e di condensa che si forma per via del vapore acqueo che viene rilasciato in questa stanza.

Così si potrebbero formare degli aloni di muffa per non parlare del calcare che si può depositare sui rubinetti. Questo forma aloni dovute dalle goccioline che raramente riusciremo a eliminare con una sola spruzzata di disincrostante.

Per non parlare del silicone, elemento che è utilissimo per far si che tutta l’acqua non sgorghi dalle rifiniture in ceramica dei nostri sanitari e col tempo tende ad annerirsi e bisogna stare attenti a come lo puliamo.

Un’azione sbagliata, potrebbe rimuovere il silicone dai nostri sanitari e provocare danno facendo fuoriuscire tutta l’acqua e quindi saremo costretti a chiedere l’intervento di uno specialista.

Il metodo efficace

Ma esiste un metodo efficace per poter eliminare tutte le macchie ostinate e di calcare dal nostro bagno e per farlo abbiamo bisogno di un ingrediente economico che è alla portata di tutti.

Stiamo parlando del bicarbonato di sodio. Per procedere bisogna prendere un recipiente e riempirlo di alcuni cucchiaini di bicarbonato di sodio a seconda dello sporco che andremo a rimuovere.

Poi, a questo va aggiunto del detersivo a cui andremo ad unire dell’acqua e un pentolino di aceto di vino o aceto di mele, e vedremo che il composto inizierà a reagire dopo che mescoleremo il tutto.

Con una spugnetta, stando attenti a non far entrare il liquido a contatto con le mani, e quindi utilizzando dei guanti in gomma, andremo a lavare le zone interessate con questo composto.

Vedremo, come in un batter d’occhio, le nostre superfici del bagno saranno pulitissime e splendenti e non ci sarà più una macchia ostinata e anche tutto il calcare sarà completamente eliminato.

Questa operazione va ripetuta almeno una volta a settimana per far si che il nostro bagno sia sempre lindo e pulito senza bisogno di acquistare prodotti che a volte possono costare anche più di quanto valgono.