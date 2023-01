Molto più buone delle patatine fritte: cena pronta e servita in 10 minuti

In soli 10 minuti si può ottenere una cena a base di qualcosa che è molto più buona di un cesto di patatine fritte. Ecco di cosa si tratta.

Una delle domande che ci poniamo più volte durante la settimana e ci viene posta quando siamo noi a dover cucinare è: Cosa mangiamo? e molto spesso non sappiamo cosa rispondere.

Così, passiamo molto tempo, qualora non abbiamo un programma o una dieta da seguire, a scervellarci su cosa potremmo mai consumare durante la cena e cosa potrebbe piacere al nostro palato.

Cena: ecco cosa preparare

Di solito i cibi più sfiziosi sono quelli del fast food e quindi un hamburger e delle patatine fritte sono tra i più gettonati, anche perché facili da preparare e amati anche dai bambini oltre che dai grandi.

Ma esiste una pietanza che è amatissima e che sarà molto più gustosa di un cestino di patatine fritte e per prepararla basta avere a portata di mano tre ingredienti e seguire il procedimento.

Come preparare la frittata spagnola

In primis bisogna versare dell’olio di oliva all’interno di una padella calda e aggiungere una cipolla bianca tagliata a fette e farla soffriggere a fuoco medio per almeno 3 o 4 minuti girando le fette che sfrigoleranno.

Dopodiché tagliare le patate a fette sottilissime, così facendo non scuoceranno, e aggiungerle alle cipolle nell’olio per circa 8 e 12 minuti e mescolarle di volta in volta per non farle unire tra loro.

Quando le patate saranno belle dorate, scolarle dall’olio in eccesso e unirle in una ciotola assieme a sei uova intere e con un cucchiaio di legno unire il composto inserendo anche le cipolle.

Dopodiché lasciare riposare il tutto per almeno 15 minuti ricoprendo il tutto con una pellicola o una carta stagnola per poi friggere il composto su una padella antiaderente a fuoco alto.

Friggere il tutto per circa 1 minuto a fuoco alto e poi abbassare la fiamma e friggere a fuoco basso per 3 o 4 minuti capovolgendo il composto su un piatto per poi friggere dalla parta opposta per altri 3 o 4 minuti.

In questo modo avremo ottenuto una tortillas che ricorda le frittate spagnole e grazie alle patate precedentemente fritte e alla cipolla avremo una pietanza che farà leccare i baffi tutti quanti.

Non ci dobbiamo sorprendere se ci verrà chiesto di averne una porzione bis e se spesso i nostri parenti ci chiederanno di ripetere questa cena che farà venire l’acquolina in bocca anche solo per il suo profumo.

A questi ingredienti, si possono unire, a seconda dei gusti anche altri come il prezzemolo, il prosciutto cotto o quant’altro vogliamo unire, basta solo tenere in mente la ricetta descritta che serve come base.

Ora non vi resta che cimentarvi ai fornelli per stupire tutti quanti o solo per fare una coccola alle vostre papille gustative e assaporare questa pietanza che ha fatto impazzire tutta la Spagna.

Le patatine fritte rimarranno un ricordo e non potrete più fare a meno di mangiare spesso e volentieri questa ricetta preparata con semplici ingredienti economici.