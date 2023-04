Questo fine mese sarà indimenticabile per questi lavoratori: 660 euro di aumento

Il taglio del cuneo fiscale potrebbe portare con sé un aumento importante sullo stipendio di alcuni lavoratori. Ecco di chi si tratta.

In questi giorni si discute sempre più del possibile aumento di stipendio per alcuni lavoratori. Questa notizia ha un fondamento solido? Si, perché gli aumenti potrebbero entrare in vigore grazie alla misura per il taglio del cuneo fiscale in cui il Governo si sta impegnando. Tra i tanti benefici derivanti da questo provvedimento c’è per alcuni lavoratori il possibile aumento di 55 euro al mese sullo stipendio. Scopriamo quali sono i tagli previsti e in che percentuale.

Arriva l’aumento dello stipendio grazie al taglio del cuneo fiscale

Come anticipato, l’aumento degli stipendi di molti lavoratori potrebbe entrare in vigore a partire da maggio grazie al provvedimento del Governo riguardo al cuneo fiscale. Il cuneo fiscale è il divario tra il costo del lavoro per le aziende e lo stipendio netto che viene percepito dai lavoratori.

Come la maggior parte dei cittadini italiani sanno, il cuneo fiscale in Italia è davvero elevato, e questo ha inevitabilmente degli effetti sugli stipendi percepiti. Per questo l’esecutivo sta lavorando per ridurre ulteriormente il cuneo fiscale. Ulteriormente perché con la Legge di bilancio 2023 c’è già stata una riduzione del 3% per i lavoratori con reddito sotto i 25 mila euro.

In più, coloro che hanno un reddito tra i 25 e i 35 mila euro hanno beneficiato di un taglio del 2%. In questi giorni si delinea la possibilità di un ulteriore taglio, che prevederà una diminuzione del 4% del cuneo fiscale sugli stipendi di lavoratori con reddito sotto i 25 mila euro.

Chi fa parte della seconda fascia, invece, godrà di un taglio del 3%. Questo comporterà aumenti negli stipendi di molti lavoratori.

Di quanto aumenteranno gli stipendi

A quanto ammontano dunque gli aumenti sugli stipendi? Ce lo rivela la stima diffusa dalla Fondazione Nazionale Commercialisti. Secondo quanto riportato, i lavoratori con redditi sotto i 20.000 euro potrebbero percepire già da maggio 11 euro in più al mese. Per i redditi fino a 23 mila euro si parla invece di 12,50 euro di aumento.

A salire, coloro che possiedono un reddito fino a 25 mila euro riceveranno 13,7 euro in più, e i lavoratori con redditi che raggiungono i 27 mila euro godranno di un aumento mensile di 14,90 euro. Cifra che si trasforma in 15,3 euro per coloro che possiedono un reddito fino a 30 mila euro.

Ma c’è di più: per i lavoratori dipendenti che abbiano reddito che non supera i 25 mila euro si vocifera di un aumento di 55 euro al mese, cioè 660 euro all’anno. Questo è un aumento significativo per molti lavoratori e potrebbe rappresentare un importante supporto per la loro situazione economica.

Avendo un reddito da 35 mila euro l’anno, invece, questa cifra si trasforma in 49 euro o poco più. È importante sottolineare che questo aumento di stipendio non riguarderà tutti i lavoratori, ma solo quelli che rientrano nelle soglie di reddito illustrate.

In ogni caso, questo taglio del cuneo fiscale rappresenta una buona notizia per molti lavoratori italiani, in particolare per coloro che hanno redditi più bassi.