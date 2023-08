Questo composto tiene in vita pomodori, peperoni, melanzane e cipolle per anni

Sapete che esiste un composto in grado di far crescere le verdure in maniera esponenziale e soprattutto in grado di vivere per molti anni prodotti come pomodori, peperoni, melanzane e cipolle.

Molti uomini e donne, da ormai tantissimi anni, hanno deciso che il metodo migliore per non comprare frutta e verdura al supermercato è quello di farsi un proprio orto che, stagione dopo stagione, sia in grado di produrre tutto quello di cui si ha bisogno. Non è infatti raro trovare persone che si danno un gran da fare con le coltivazioni.

Come tenere in vita pomodori, peperoni, melanzane e cipolle per molto tempo

I pomodori, le cipolle e le melanzane fanno parte della nostra cucina da sempre. Infatti, si tratta di ingredienti molto spesso impiegati per la preparazione di molti cibi in ogni tradizione gastronomica del mondo.

Oltre a questo parliamo anche di verdure alquanto durature, ossia che non marciscono facilmente. Partiamo subito con il dire che si tratta di verdure annuali ed erbacee e tutte e tre necessitano di un clima mediterraneo per poter vivere, crescere e dare i frutti. Inoltre, si tratta di verdure che necessitano di molte ore di luce. Per coltivare questi tre ortaggi è necessario avere un pezzo di terra e sufficiente spazio per predisporle non molto vicine l’una dall’altra.

Inoltre, un altro aspetto da tenere a mente è il periodo di coltivazione. Se rispettati i giusti tempi, sarà molto più semplice far crescere le piante del nostro orto. Ora, se siete pronti a prendervi cura del vostro orto, partiamo subito col vedere cosa serve per far si che pomodori, melanzane e cipolle riescano a vivere.

Cosa mi serve per tenere in vita gli ortaggi?

La prima cosa da tenere a mente quando decidiamo di costruire il nostro orto è valutare il terreno. Questo infatti dovrà essere appositamente adatto per coltivarlo e se non lo disponete, potrete chiederlo in prestito. Inoltre, sembrerà banale, ma dovrà essere vicino a casa perché l’impegno è quotidiano.

Un altro punto fondamentale è assicurarsi che vicino ad esso ci sia una buona fonte d’irrigazione perché, soprattutto d’estate, sarà importante garantire una buona dose di acqua. Il secondo passaggio è quello di verificare che il terreno sia pronto da seminare. Ciò significa che bisognerà eliminare i sassi e tutte le radici che potrebbero compromettere la nascita e la crescita di pomodori, melanzane e cipolle.

Ciò di cui necessita il terreno per consentire la piantagione è sicuramente un composto che conosciamo tutti come concime. Questa sostanza è ciò di cui ha sicuramente bisogno ogni pianta e non dobbiamo sottovalutarlo in quanto è un elemento fondamentale per il nostro intento. Ma cosa è veramente?

Il composto che aiuta i pomodori, peperoni e melanzane a restare in vita

In gergo chiamiamo il composto per le piante, fertilizzante. Questa sostanza è molto importante per le piante in quanto rappresentano ciò che il cibo rappresenta per l’uomo. La pianta per vivere e crescere in modo sano, ha bisogno dei nutrienti che si trovano normalmente nel terreno.

Chiaramente, se un orto è appena nato, il terreno circostante ne sarà ricco, ma con il tempo si impoverisce. Ecco che le piante avranno sempre più difficoltà ad acquisire i nutrienti di cui ha bisogno. da questo ne deriva l’importanza del fertilizzante composti principalmente da tutto quello di cui il terreno ha bisogno.

Parliamo di potassio, azoto e fosforo che vengono considerati i primari e da zolfo, magnesio e calcio considerati i secondari. Ad ogni modo, primari e secondari, sono fondamentali per il terreno. In commercio ci sono diversi tipi di fertilizzanti ed è importante scegliere per il proprio terreno quello di cui ha veramente bisogno.

Una volta che si è reso il terreno perfetto per essere coltivato, si può procedere con la coltivazione del terreno. Pomodori, melanzane e peperoni sono ortaggi molto semplici da coltivare rispetto a molti altri e il segreto per mantenerli in vita non sta nella magia, ma nel giusto composto o fertilizzante.

Oltre a tutto quello che abbiamo detto, sarà necessario il giusto amore e la giusta passione per poter procedere. Vedrete che se si rispetteranno queste poche regole, questi ortaggi dureranno molto a lungo.