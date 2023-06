Questo banale gesto alla guida ti costa 173 euro di multa: in estate lo fai sempre

Esiste un banale gesto che quasi tutti compiamo senza pensarci quando siamo alla guida, ma può essere un errore fatale.

A volte consideriamo normali alcuni gesti che compiamo in automatico, non sapendo o non rendendoci conto che sono degli errori. È il caso di un gesto che molti compiono e che ha relazione con la propria auto, in particolare con i finestrini. Chi non si rende conto dell’errore che commette compiendo questo banale gesto alla guida, purtroppo, rischia una multa salata, e non solo.

Perché lasciare i finestrini aperti è un errore

I finestrini sono utili a far circolare l’aria all’interno del veicolo, questo è vero, ma la loro funzione principale è di protezione. Perché è in questo modo che il Codice della Strada li individua. E per questo esistono degli obblighi relativi proprio ai finestrini.

L’obiettivo principale del Codice della Strada è quello di garantire la sicurezza degli utenti della strada, e ciò vuol dire anche scongiurare potenziali furti. Cosa c’entra questo con i finestrini?

Molti hanno l’abitudine di lasciarli aperti quando si esce dalla macchina per una breve sosta. Bene, questo comportamento è sbagliato perché viene interpretato come un incentivo al furto. Lasciando i finestrini aperti con la macchina ferma, infatti, si offre su un piatto d’argento ai malintenzionati la possibilità di commettere furti o illeciti. E questo soprattutto se non c’è nessuno in macchina.

Un banale gesto alla guida che ti costa 173 euro di multa

Quindi, lasciare il finestrino aperto in queste circostanze non solo ci espone a rischi di questo tipo, ma ci può portare a ricevere una multa salata: il Codice della Strada impone una multa da 42 a 173 euro per un’irregolarità di questo genere, definita “istigazione al furto“.

Questa norma è stabilita dall’articolo 158 del codice della strada, il quale prescrive che al momento della sosta il proprietario del mezzo deve prendere tutte le precauzioni per evitare incidenti o che l’auto venga usata senza il proprio consenso.

In questo secondo scenario rientrano quindi i furti. La multa prevista può variare a seconda delle circostanze e del giudizio di chi effettua il controllo.

Non solo una questione di soldi

Tuttavia, è importante sottolineare che questa non è solo una questione di denaro. Lasciare aperti i finestrini, infatti, può causare problemi di sicurezza sia per il conducente che per gli occupanti dell’auto. I finestrini aperti possono rendere più facile l’accesso all’auto per i ladri, facilitando i furti di oggetti di valore o addirittura il furto dell’intero veicolo.

Inoltre, l’apertura dei finestrini compromette la stabilità dell’auto e può aumentare il rischio di incidenti, specialmente durante la guida ad alta velocità. Quindi, è fondamentale prendere coscienza di questo banale gesto che può costarci fino a 173 euro di multa.

Quando ci fermiamo con l’auto, anche solo per un breve periodo, è importante assicurarsi di chiudere completamente i finestrini e assicurare l’auto in modo adeguato. Questo aiuterà a prevenire furti e danni all’auto stessa, garantendo la sicurezza di tutti coloro che si trovano sulla strada.

Rispettare le norme del Codice della Strada non è solo un obbligo legale, ma anche un atto responsabile verso la nostra sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Quindi, la prossima volta che scendi dall’auto, ricorda di chiudere completamente i finestrini e prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti o furti. Non lasciarti sorprendere da una multa salata per un gesto così banale.