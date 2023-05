Questi lavoratori italiani stanno impazzendo di gioia: 660 euro di bonus sul conto

Arriveranno 660 euro per questi lavoratori. Coloro che appartengono a questa categoria di dipendenti italiani stanno impazzendo di gioia.

Ecco per quali categorie di lavoratori italiani verranno presto erogati ben 660 euro. Si tratta di una cifra che fa gola ai moltissimi cittadini del nostro Paese che stanno vivendo in difficoltà.

Nuovi aumenti in busta paga

Ottime notizie per i lavoratori italiani. Finalmente, il decreto che sancisce gli aumenti dello stipendio per i dipendenti del nostro Paese potrebbe essere approvato nei prossimi giorni.

Il governo ha manifestato l’intenzione di partire con le nuove agevolazioni già dal prossimo mese di maggio e fino alla fine dell’anno.

I politici hanno dichiarato che verrà attuato un nuovo taglio del cuneo fiscale, che permetterà di scalare un altro punto percentuale dai contributi dei lavoratori dipendenti italiani.

In particolare, il taglio arriverà così al 4% per tutti quei lavoratori che percepiscono redditi fino a 25 mila euro e del 3% per quei dipendenti che guadagnano, invece, fino a 35 mila euro.

In ogni caso, però, si tratterebbe soltanto di un primo passo, visto che l’intenzione dei politici italiani è quella di far arrivare il taglio del cuneo fiscale fino ai 5 punti percentuali. Si tratta di una misura indispensabile, che potrà in qualche modo compensare l’inflazione che ha interessato in quest’ultimo anno il nostro Paese e non solo.

Ma in che modo il taglio del cuneo fiscale si ripercuoterà sugli stipendi degli italiani? Il Corriere ha chiesto alla Fondazione Nazionale Commercialisti di prevedere in che modo cambieranno i guadagni della popolazione. Dai risultati è emerso che ci saranno alcuni lavoratori che percepiranno addirittura 660 euro in più: ecco di quali si tratta.

660 euro per questi lavoratori

Le novità riguardanti il taglio del cuneo fiscale permetterebbero a molti lavoratori italiani di percepire circa 660 euro in più. Si tratta soltanto di alcune categorie di dipendenti che potranno beneficiare di questo aumento davvero netto sullo stipendio.

Si tratta di quei lavoratori che stavano risparmiando 37,9 euro al mese e che, invece, dal mese di maggio fino al mese di dicembre del 2023 potrebbero risparmiare anche 50,5 euro al mese.

Si tratta di una differenza di denaro non da poco, che permetterà ai lavoratori italiani di percepire ben 12,6 euro in più al mese. Ed è proprio questo risparmio di 12,6 euro che permetterà ai lavoratori dipendenti italiani di accumulare ben 660 euro in più sullo stipendio.

Ma di quali lavoratori italiani stiamo parlando? Vi abbiamo già svelato prima che i maggiori risparmi li percepiranno coloro che vantano un reddito annuale fino a 25 mila euro. E saranno proprio loro coloro che riusciranno a ottenere questo accredito inaspettato sullo stipendio.

Nel dettaglio, percepiranno ben 660 euro in più quei lavoratori con un reddito di 23 mila euro l’anno. Si tratta di un’ottima notizia per questi cittadini italiani, che finalmente potranno ricevere un sostegno concreto da parte dello Stato italiano. Vi anticipiamo, però, che non sarà l’unica agevolazione prevista, visto che i cittadini italiani dovranno aspettarsi un ulteriore taglio del cuneo fiscale previsto per il prossimo anno 2024.