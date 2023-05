Le prefetture di Udine e Napoli hanno in programma due riunioni per decidere sull’orario di Udinese-Napoli: possibile anticipo alle 18.

Il prossimo giovedì il Napoli, ormai a un passo dal tricolore, scenderà in campo a Udine. Le due prefetture hanno in programma due riunioni: si valuta un anticipo del match dalle 20.45 alle 18.00.

Udinese-Napoli, si pensa all’anticipo alle 18:00

Le prefetture di Napoli e di Udine hanno in programma due riunioni nelle prossime ore per decidere il da farsi sull’orario del match di campionato, valevole per il turno infrasettimanale, Udinese-Napoli.

In questo storico, entusiasmante, commovente ma anche inconsueto e per certi versi persino bizzarro, finale di campionato, il Napoli si è ritrovato a festeggiare lo Scudetto ormai ogni fine settimana e allo stesso tempo a non festeggiarlo. Gli incastri, e gli scivoloni interni, non stanno permettendo agli uomini di Spalletti di ufficializzare il tricolore ma il distacco dalle altre squadre ha reso la festa una vera formalità e il rinvio meno frustrante.

Non c’è duello, non c’è corsa a due, ma tutti lì in alto – Lazio, Juve e partenopei – continuano a fare gli stessi risultati tra pareggi e sconfitte. E dunque? In città non c’è ansia di perdere, certo, dal punto di vista sportivo ormai i giochi sono chiusi.

Rimangono gli interrogativi da quello organizzativo. Napoli-Salernitana della scorsa giornata è stata anticipata per permettere l’eventuale festa scudetto nel pomeriggio – e la quasi contemporaneità con la gara della Lazio (seconda in classifica). Stavolta si potrebbe anticipare la trasferta in Friuli degli azzurri per ragioni sempre di ordine pubblico, e per non intasare i vari terminal dell’aeroporto di Capodichino in orari di punta.

Dopo quanto successo al ritorno da Torino, in occasione della vittoria del Napoli contro la Juventus, si pensa anche a un ritorno della squadra in città per il giorno dopo in modo tale da consentire ai tifosi di abbracciare i propri idoli direttamente domenica allo stadio Maradona contro la Fiorentina, dove arriverebbe a quel punto al festa Scudetto ufficiale.

Si valuta un nuovo piano per i festeggiamenti

Per quanto riguarda il Comune di Napoli, con la città che si era riversata per strada già lo scorso weekend, oltre all’afflusso e al deflusso dei tifosi da Udine e alla sicurezza in aeroporto si valuterà anche la festa e la sicurezza nei giorni precedenti al match.

Altro aspetto riguarda il turno di mercoledì, visto che qualora la Lazio dovesse perdere contro il Sassuolo in casa il Napoli sarebbe automaticamente campione d’Italia, e ancora una volta la gente potrebbe scendere in strada a festeggiare.