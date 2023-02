Questi ingredienti valgono oro per le piante: mai avute così tanto rigogliose

Grazie a questi ingredienti le nostre piante possono crescere in modo sano e rigoglioso. Ecco quali sono quelli che valgono oro.

Molte persone hanno trovato un vero e proprio hobby nella manutenzione dei propri giardini o delle proprie piante da tenere in casa a tal punto da scoprire tantissimi trucchetti per far si che queste crescano in modo perfetto.

Purtroppo, non tutti quanti riescono ad avere tempo e soprattutto ad avere il famoso pollice verde che serve per avere delle piante sempre vive e dei balconi e dei giardini favolosi con piante e fiori stupendi.

Piante: ecco gli ingredienti che valgono oro per la loro manutenzione

Nell’immaginario collettivo, avere un giardino o un balcone fiorito e pieno di piante e indice di eleganza, basti pensare che in tutti i palazzi reali ci sono dei giardini che fanno girare la testa.

Questi erano ben curati e c’erano, e ci sono ancora, dei giardinieri esperti che tendono ad adoperare il compito di tenere nel miglior modo possibile in ordine questi per avere dei fiori rigogliosi quando arriva la stagione giusta.

Anche in molti film, possiamo vedere l’importanza dei giardini e delle piante, tipo in Edward Mani di Forbici, dove il protagonista potava le siepi dando forma alla sua fantasia o ancora in Alice nel Pase delle Meraviglie, dove si fermava all’interno di un giardino fiorito.

In molte città d’Italia, ci sono giardini e orti botanici da visitare che contengono esemplari di piante provenienti anche dall’estero e a volte rimaniamo molto sorpresi per via della forma e dei colori di alcune di queste.

Ma rimanendo un po’ più umili, possiamo ricreare un bel vivaio all’interno delle nostre case con piante e fiori da mettere nelle nostre abitazioni o nei nostri balconi e possiamo aiutarci grazie ad alcuni ingredienti.

Ecco cosa bisogna utilizzare

Innanzitutto dobbiamo prendere due gusci d’uovo e frantumarli all’interno di una ciotola dove andremo a inserire una manciata di bucce di patata e poi due bucce di banana spezzettate.

Una volta uniti questi ingredienti andremo a versare all’interno un litro di acqua e lasciamo riposare il composto per tre giorni finché passato questo tempo prenderemo il composto e lo coleremo con l’aiuto di un colino facendo rimanere solo la parte liquida.

Una volta fatto ciò, prenderemo una tazzina di questa soluzione e l’andremo a versare direttamente nel terreno delle nostre piante che tenderanno ad assorbire tutti i nutrienti necessari provenienti da questi ingredienti.

I gusci d’uovo, apporteranno del calcio e quindi tenderà a rinforzare le foglie e le radici, le bucce di patate sono ricche di Vitamina C e Vitamina B6 ed aiuterà le nostre piante a crescere sane.

Mentre, le bucce di banana, sono ricche di potassio e faranno in modo che i fiori delle nostre amiche sempre verdi cresceranno in modo abbondante e fioriranno dando dei colori bellissimi e splendenti.

Inoltre, per far si che l’umidità del terreno si riduca, si possono posizionare dei gusci di noce sopra di esso. Questo aiuta anche ad allontanare gli insetti dalle nostre piante in quanto non gradiranno l’odore dell’acido laurico contenuto in essi.