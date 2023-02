Macerata, trovato il bimbo di 6 anni scivolato in un fosso: è vivo

By

Il bimbo era scivolato in un fosso durante un’escursione insieme alla famiglia, in località Pian dell’Elmo. Trovato dopo tre ore di ricerca: è vivo e in buone condizioni.

Sospiro di sollievo in provincia di Macerata. Il bambino di 6 anni sfuggito ai genitori e caduto in un fosso è stato ritrovato dopo tre ore di ricerche. Era caduto in un fosso dopo essere scivolato, adesso i soccorsi stanno procedendo al salvataggio.

Macerata, è vivo il bimbo di 6 anni caduto in fosso: tre ore di ricerche

Minuti interminabili quelli delle ricerche, ma fortunatamente il bambino è stato individuato. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 17:30 di questo pomeriggio, 11 febbraio, mentre il bimbo si era allontanato dal resto della famiglia alle 14:30 circa. L’episodio è avvenuto nei pressi della Grotta di San Francesco a Pian dell’Elmo.

Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche per tre ore hanno cercato tra i sentieri innevati del Monte San Vito nella provincia di Macerata. Il bambino si sarebbe allontanato dalla famiglia proprio all’uscita della Grotta di San Francesco, una volta sfuggito al controllo dei familiari sarebbe poi scivolato in un fosso innevato. L’allarme era stato dato dai genitori, che non erano più riusciti ad individuare il piccolo.

Immediatamente sul posto è arrivato l’elisoccorso della Regione Marche insieme a tre squadre alpine e al comparto speleo del Cnsas Marche. Alle ricerche hanno contribuito anche due squadre dei vigili del fuoco, da Apiro e da Macerata, insieme ai carabinieri e alle unità cinofile.

Il comunicato del Corpo Nazionale Servizio Alpino

Dopo tre ore dalla scomparsa la buona notizia. Gli uomini del Servizio Alpino hanno individuato il bambino in un fosso innevato.

🔴 #Marche: il bambino è stato individuato e raggiunto dalle squadre di soccorso ed è in buone condizioni di salute. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) February 11, 2023

“l bambino è stato individuato e raggiunto dalle squadre di soccorso ed è in buone condizioni di salute. Seguono aggiornamenti” si legge sul profilo del Corpo Nazionale Servizio Alpino su Twitter.

La ricerca è stata ardua, visto le condizioni climatiche e la neve presente in alcuni tratti. Adesso le squadre di soccorso stanno effettuando le operazioni di salvataggio.