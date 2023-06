Queste bellissime piante aiutano a combattere il caldo: rinfrescano la casa

Vuoi rinfrescare la tua casa? La natura viene in tuo soccorso: queste bellissime piante aiutano a combattere il caldo. Scopriamo insieme quali splendidi gioielli verdi dovresti acquistare immediatamente.

Con l’arrivo del caldo, le nostre case diventano bollenti come forni. Sai che puoi risolvere il problema solo acquistando le piante giuste? Ecco quelle che assorbono il calore.

Come combattere l’afa naturalmente

Con le temperature in aumento e il caldo che diventa sempre più intollerabile, rimanere a casa è davvero un grande sacrificio. Certo, potresti accendere ventilatori e condizionatori ma poi le bollette a fine mese saranno sempre più alte.

Come risolvere il problema? Stiamo per svelarti un segreto che solo in pochi conoscono: ci sono delle piante che assorbono il calore portando il fresco in tutta la tua casa! Sembra incredibile ma è vero.

Le piante sono davvero una risorsa preziosa ma non apprezzate mai adeguatamente. Esse non solo decorano e illuminano i nostri ambienti ma assorbono anche tricloroetilene (alogeno alchene), benzene, formaldeide e monossido di carbonio, tutti elementi pericolosi e dannosi per la nostra salute.

Alcune poi, come detto poco più sopra, sono in grado addirittura di rinfrescare le nostre case. Quali piante dovresti acquistare per garantire frescura alla tua abitazione? Proprio queste qua.

Queste bellissime piante aiutano a combattere il caldo

Se hai caldo, la tua casa è bollente e vuoi risparmiare in bolletta evitando di accendere climatizzatori e ventilatori, devi allora procurati delle piante! Hai letto bene. Ce ne sono alcune che abbassano la temperatura e rinfrescano l’ambiente nel quale ti trovi.

Ecco quali sono queste bellissime piante che aiutano a combattere il caldo. L’elenco.

1. Aloe Vera

Questa incredibile pianta non è utilizzata solo per curare la pelle e lenire lesioni cutanee ma anche per rinfrescare l’ambiente. Essa emette grandi quantità di ossigeno in grado di abbassare le temperature. Se compri questa pianta creerai un’atmosfera pulita e fresca, purificando anche l’aria da alcuni componenti dannosi.

Prendersi cura dell’Aloe Vera è semplicissimo. Non ha bisogno di tanta acqua ma solo di molta luce. E ricordati di non trascurare mai le sue foglie! Sono soprattutto queste che possono tornarti utili!

2. Ficus elastica

Hai mai sentito parlare del Ficus elastica? Nota anche come “pianta della gomma”, è perfetta per catturare il caldo e rinfrescare l’ambiente. Devi sapere che a differenza delle altre piante, questa cresce davvero rapidamente quindi posizionala in un luogo idoneo affinché possa svilupparsi senza problemi.

La sua importante capacità di traspirazione è ciò che aiuta gli ambienti a raggiungere il giusto grado di umidità migliorando anche la qualità dell’aria grazie alle sue tossine depurative.

3. Falangio

Questa pianta è perfetta da collocare anche in un appartamento. Bellissima non solo per decorare l’ambiente ma anche per raffreddare la casa, è spesso consigliata per migliorare la qualità dell’aria. Per svolgere adeguatamente questi compiti deve essere collocata in un ambiente non troppo luminoso. Ricordati che richiede una irrigazione moderata.

4. Giglio della pace

Anche il Giglio della pace, noto pure con il nome di “pianta di Mosè”, non è solo una specie ornamentale ma è in grado di assorbire l’umidità in eccesso e normalizzare la temperatura della nostra casa.

Posizionala in un luogo in cui i raggi solari non la colpiscano direttamente altrimenti il rischio che si bruci o che appassisca è alto. Questa pianta è in grado anche di prevenire l’insorgenza della muffa in casa.

5. Sansevieria

Nota anche come “lingua di suocera” non ha bisogno di particolari cure. Non richiede troppa luce né troppa acqua. Vive benissimo in appartamento. Similmente alla pianta di Aloe Vera, essa regola la temperatura dell’ambiente in cui si trova e purifica l’aria.

Queste bellissime piante aiutano a combattere il caldo. Sono semplici da trovare e nemmeno troppo costose. Ti basta posizionarle negli ambienti più idonei affinché possano svolgere egregiamente il loro compito: purificare l’aria e catturare il calore.

Con questo sistema, puoi rinfrescare la tua casa senza ricorrere necessariamente all’utilizzo di elettrodomestici energivori come i condizionatori, ottenendo un vantaggio in bolletta e proteggendo la salute tua e dell’ambiente.