Intorno alle 11 di questa mattina, un terrapieno è crollato su un ristorante in provincia di Viterbo, travolgendo due persone che in quel momento si trovavano all’interno del locale. A sentire il boato, anche delle persone che si trovavano all’interno della chiesa cittadina poco distante e hanno riferito di aver sentito un forte boato. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, che ormai da ore stanno scavando, anche a mani nude, e sono riusciti a recuperare le due persone rimaste intrappolate, ma continuano a cercare per essere sicuri di non aver lasciato nessun altro là sotto. Purtroppo il titolare del locale è morto, mentre il cuoco che si trovava con lui è rimasto ferito ma non si troverebbe in pericolo di vita. Nella parete sovrastante il ristorante erano in corso dei lavori per la creazione di stanze di proprietà dell’esercizio.

Crolla un terrapieno, morto il titolare del ristorante sottostante

È quanto successo questa mattina a Montefiascone, in provincia di Viterbo, dove un terrapieno è crollato sul ristorante-pizzeria Al Miralago da Paolo, travolgendo proprio il titolare Paolo Morincasa e il suo cuoco, mentre si trovavano nel retro dell’esercizio. Nella parete del crollo erano in corso dei lavori per la realizzazione di stanze per il locale.

In quel momento il locale era ancora chiuso al pubblico, altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere ancora più grave. “Abbiamo sentito un boato tremendo e poi le sirene di ambulanze e vigili del fuoco” ha raccontato un testimone che all’ora del crollo si trovava nella chiesa cittadina vicina assieme ad altre persone, intenta ad assistere a un battesimo.

I soccorsi sono stati allertati grazie al numero unico per le emergenze e sono giunti sul posto in breve tempo, con mezzi del 118, vigili del fuoco e carabinieri, iniziando subito a cercare tra i detriti rimasti. Purtroppo per Morincasa ritrovato nel retrocucina non c’è stato nulla da fare, mentre il cuoco si è salvato in quanto, pare, quando ha sentito il boato è riuscito a rifugiarsi nella toilette lì vicino.

Il sopravvissuto è quindi stato trasportato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita all’ospedale di Belcolle. È notizia di pochi minuti fa, che non si cercano ulteriori dispersi. Il bilancio finale, quindi della tragedia, è di un morto e un ferito. La zona rimane isolata per il momento per poter essere messa in sicurezza dalle forze dell’ordine e i pompieri.