Queste belle e profumatissime piante tengono lontani formiche, zanzare e ragni

Ci sono delle meravigliose e profumatissime piante che sono capaci di tenere alla larga zanzare, mosche e altri insetti. Ecco quali sono.

Gli insetti possono essere una minaccia, in particolare quando si tratta di piante. Tuttavia, ci sono cinque tipi di piante che funzionano come un insetticida organico respingendo parassiti come zanzare, formiche e ragni.

Sebbene possa sembrare un compito impegnativo, queste piante rendono molto più facile combattere gli insetti. Ognuno di loro può sferrare un “pugno” contro questi fastidiosi insetti che distruggono le piante. Allora, quali sono queste cinque piante?

Insetticidi chimici? Meglio evitarli!

Gli insetticidi chimici sono prodotti utilizzati per uccidere gli insetti che possono danneggiare le colture, le piante, gli edifici e altri ambienti.

Sebbene questi prodotti possano essere efficaci nel controllo degli insetti, ci sono diverse ragioni per cui potrebbe essere preferibile evitarli. In primo luogo, gli insetticidi chimici possono essere pericolosi per l’ambiente e per la salute umana.

Molti di questi prodotti sono altamente tossici e possono contaminare l’aria, l’acqua e il terreno, causando danni a piante e animali non bersaglio e potenzialmente causando problemi di salute alle persone esposte. In secondo luogo, gli insetticidi chimici possono avere effetti negativi sui sistemi ecologici.

Quando vengono utilizzati, gli insetticidi chimici possono uccidere gli insetti benefici, come le api e altri impollinatori, che sono essenziali per la riproduzione delle piante e la produzione di cibo.

Infine, gli insetticidi chimici possono causare problemi di resistenza degli insetti, in cui gli insetti sviluppano resistenza ai prodotti chimici utilizzati per controllarli, rendendo i prodotti inutili. Ciò significa che sempre più insetticidi chimici devono essere utilizzati per mantenere il controllo degli insetti, creando un ciclo di dipendenza da questi prodotti.

Per queste ragioni, molte persone scelgono di evitare gli insetticidi chimici e utilizzare invece metodi naturali di controllo degli insetti, come la coltivazione di piante resistenti agli insetti, l’utilizzo di repellenti naturali e la promozione di insetti utili nel giardino.

Cinque profumatissime piante per allontanare gli insetti

Gli insetti in giardino possono essere ospiti sgraditi, ma per fortuna alcune piante possono agire come repellenti naturali. La lavanda, ad esempio, ha dimostrato di combattere pulci, zanzare, mosche e tarme. Per creare una barriera contro questi parassiti, posizionare i vasi di lavanda sul terrazzo o vicino ad altre piante alla luce diretta del sole.

L’erba cipollina è anche efficace per respingere formiche, scarafaggi e afidi. Queste piante vanno poste a dimora in pieno sole per sprigionare la loro fragranza aromatica.

Inoltre, il basilico può essere coltivato in casa ed è ottimo per respingere le zanzare. Il suo profumo di limone agisce alla stregua di un insetticida naturale, e può essere coltivato sia in vaso che in giardino purché sia ​​posizionato in una zona ombreggiata per crescere rigoglioso. La citronella è un efficace repellente per insetti con un profumo pungente, detestato enormemente da ragni, zanzare e formiche.

Questa pianta richiede poca manutenzione e funziona meglio vicino agli ingressi o in qualsiasi area esposta e illuminata dal sole per scoraggiare fastidiose creature dall’infiltrarsi nello spazio vitale di una casa.

Allo stesso modo, la menta ha anche proprietà naturali repellenti per gli insetti, che la rendono un’alternativa preferibile agli insetticidi nocivi. Piantare la menta in un vaso con un adeguato drenaggio può aiutare a tenere lontane formiche e zanzare preservando sia l’ambiente che la salute respiratoria.

Piuttosto che ricorrere a insetticidi industriali per salvaguardare le proprie piante da fastidiosi insetti, considera di piantare queste cinque specie. Fanno miracoli nel respingere le invasioni indesiderate di insetti, dimostrando di essere una soluzione efficace ed ecologica per le tue piantagioni. Basta soltanto provare!