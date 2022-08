Queste 10 lire oggi valgono una fortuna, diventi ricco se le conservi ancora: controlla subito

Se hai un salvadanaio conservato da qualche parte, vale la pena romperlo per verificare se c’è questa moneta da 10 lire.

Se dovessi trovare questa moneta da 10 lire potresti davvero svoltare la tua vita economica.

10 lire: perché cercarle

Il passaggio dalle lire all’euro è avvenuto ormai 22 anni fa. Eppure, qualche nostalgico potrebbe avere conservate ancora vecchie monete. In particolare, quelle che avrebbero più valore sono le monete vecchie, tolte dalla circolazione ben molto tempo prima che sopraggiungesse l’euro. Ad esempio, le monete da 5 e 10 lire. Vale la pena anche fare un giro in soffitta o cantina. In molte case antiche, ad esempio, si era soliti incorniciare le monete.

Alcune, emesse in particolari anni, con delle diciture specifiche, infatti, potrebbero valere molti soldi. Piuttosto che lasciare vecchi salvadanai ad impolverarsi, perché non provi a romperli? Potresti davvero svoltare la tua situazione economica. Vediamo quale moneta da 10 lire devi cercare.

Quali cercare

Nel tuo salvadanaio o nella tua collezione personale dei ricordi, dovresti cercare la moneta da 10 lire del 1955. Sul retro devono esserci disegnate due spighe. Infatti, questa particolare moneta, assume la denominazione di 10 lire spiga. Sull’altro lato della moneta c’è il valore della moneta e l’autore dell’incisione ovvero Romagnoli. C’è anche la raffigurazione di un aratro, simbolo di un’Italia che, a quell’epoca, fondava la sua economia sull’agricoltura. Non deve mancare, la scritta relativa alla Repubblica Italiana oltre al millesimo anno di conio.

La particolarità è anche che le due spighe sono un po’ divergenti tra di loro. La moneta è stata inaugurata negli anni ’50 mentre le lire sono state ritirate definitivamente nel 2002.

Le 10 lire del 1955 possono valere sui 15 euro, nel caso in cui si trova in Fior di Conio ossia la moneta non ha mai circolato. Se la si trova in condizione SPL ovvero splendido, invece, la moneta vale 4 euro. Se in pessime condizioni non vale nulla.

E’ facile comprendere, dunque, che se si ha un salvadanaio pieno di monete da 10 lire del 1955 in Fior di Conio, si può possedere una piccola fortuna. Diventare ricco sfondato, con una moneta di questo tipo, però, è davvero raro.

Nonostante questo, circolano delle aste in cui, questo genere di monete, può essere battuto anche per 1000 euro. Il consiglio è quello di essere prudenti prima di lanciarsi in un acquisto del genere. In primis perché non si conosce l’effettivo valore ma anche perché le monete dovrebbero essere viste dal vivo prima di essere acquistate.