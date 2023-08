Questa moneta da 2 euro vale la bellezza di 600 euro: controlla subito il dettaglio

By

Controlla nel tuo portafoglio: questa moneta da 2 euro vale 600 euro. Ecco il dettaglio che può farti guadagnare una fortuna.

Sai che talvolta le monete, anche quelle che abbiamo nel nostro portafoglio, possono valere oro? Per esempio questa qui da 2 euro può farti guadagnare 600 euro purché presenti questo dettaglio.

Monete che valgono una fortuna

Si può diventare ricchi anche collezionando monete, lo sapevi? Ce ne sono alcune che possono valere davvero tanti soldi. Si tratta ovviamente di pezzi il più delle volte unici e rari che presentano delle particolarità e caratteristiche.

Stiamo parlando per esempio di monete non più in circolazione o coniate con degli errori di dimensioni, peso o figure o ancora di centesimi, penny, lire o euro con uno specifico dettaglio che ne determina il suo alto valore.

Hai mai visto le 500 lire con le caravelle? Queste monete per esempio possono valere fino a 12 mila euro purché presentino questa particolarità: le vele a sinistra e non a destra. È una moneta davvero rara, di prova. Ne furono coniate solo 1000 esemplari: chi la possiede è davvero fortunato.

Non solo le vecchie monete possono fruttare tanti soldi ma anche quelle oggi in circolazione, che utilizziamo tutti i giorni. Per esempio, questa moneta da 2 euro vale la bellezza di 600 euro se ha questa particolarità.

Questa moneta da 2 euro vale 600 euro

Controlla subito nel tuo portafoglio e guarda con attenzione tutte le monete da 2 euro: se possiedi questa con il dettaglio che tra poco ti sveleremo, puoi guadagnare ben €600!

Curioso di scoprire a quale moneta stiamo facendo riferimento? Te lo diciamo subito: stiamo parlando della 2 euro che riporta sul retro il volto di Grace Kelly. Proprio così, la moneta che commemora la morte della principessa di Monaco può valere una fortuna.

Realizzata dopo la sua morte, entra in circolazione nel 2007: ce ne sono soltanto 20.001 copie. Se pensiamo che per ogni pezzo ne vengono prodotti milioni e milioni di esemplari, 20.0001 copie è davvero un numero esiguo. All’asta questa 2 euro così particolare vale €600. Alcuni collezionisti l’hanno acquistata però anche a €3000.

Ci sono anche altre monete da 2 euro sempre particolari che possono farti guadagnare tanti soldi. Per esempio, un pezzo prodotto in Germania nel 2008 e di cui sono stati prodotti solo 30.000 copie, può valere fino a 400 euro.

Stiamo parlando della 2 euro sul cui diritto c’è la raffigurazione dei paesi dell’Unione Europea ma senza l’indicazione dei confini. Ancora, la moneta di 2 euro prodotta a San Marino – ce ne sono solo 110.000 copie – ancora in circolazione, vale €300.

Nel 2012 invece, in Spagna, sono state coniate delle monete da 2 euro con un errore di dimensione: i bordi sono troppo grandi! Al momento in circolazione ce ne sono 100.000 copie. Il loro valore? Ben 700 euro!

Come puoi vedere, le monete possono fruttare una fortuna se troviamo o possediamo quelle giuste. Magari potresti essere proprio tu il fortunato proprietario della 2 euro che vale 600 euro.

Se hai dei dubbi, puoi rivolgerti ad un numismatico che saprà valutare e quotare adeguatamente la tua moneta. Ma dove si possono rivendere le monete preziose? Esistono delle ditte gestite da numismatici che si occupano proprio dell’acquisto e della rivendita di monete oppure, potresti venderle sul Web.