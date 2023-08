Uno spaventoso rogo si è sviluppato in queste ore all’Isola d’Elba e per sicurezza sono state evacuate diverse abitazioni e anche un campeggio.

La località è interessata da temperature molto alte e un vento forte, fattori che alimentano le fiamme spingendole dalle aree verdi fino ai centri abitati. In particolare, l’area più colpita dall’emergenza è Rio d’Elba.

Incendio all’Isola d’Elba

Di certo ricorderemo l’estate del 2023 come quella con più fenomeni incendiari. Al momento diversi Paesi stanno combattendo contro i roghi ma anche in Italia la situazione non è migliore e dopo le prime emergenze sulle isole maggiori, ora l’attenzione è sull’Isola d’Elba.

La località turistica è minacciata da un incendio di grandi dimensioni che ha colpito in particolare il territorio di Rio d’Elba. Per precauzione le autorità hanno evacuato diverse abitazioni e il campeggio Village Canapai che si trova su un’area collinare in provincia di Ortano.

Al momento non ci sono feriti ma in situazioni come questa il bilancio può cambiare velocemente. Le fiamme, visibili distintamente anche da Piombino, hanno portato alla chiusura della Provinciale per Rio, dove la circolazione è stata deviata sulla strada del Volterraio.

Nessuno è rimasto coinvolto nel fenomeno. Sul posto però sono attivi gli uomini della Protezione Civile e i soccorritori sanitari, per prestare l’aiuto necessario a chi è in difficoltà e mettere in sicurezza le zone colpite, mentre i pompieri sono a lavoro con il loro mezzi per spegnere le fiamme.

Come spiegato dalla sala della Protezione Civile regionale, il fuoco ha avuto origine in un’area boschiva di San Felo e il fronte si è esteso rapidamente per il forte vento, minacciando in un primo momento solo alcune case e poi anche altre, per questo si è deciso per l’evacuazione dei residenti.

Da questa mattina sono in azione degli elicotteri regionali e anche i Canadair per le operazioni di spegnimento che non sono per nulla semplici dati alcuni tratti di territorio impervi e dalla fitta vegetazione di alcuni luoghi, elemento che funge da accelerante delle fiamme. A terra invece stanno lavorando 12 squadre di volontari antincendio e operai forestali.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso la propria preoccupazione e sui social ha detto che sta seguendo con attenzione l’evolversi dell’incendio: “Sono in contatto costante con la Protezione Civile per capire cosa sta succedendo e l’entità del pericolo sull’Isola d’Elba”.

L’incendio scoppiato nella notte: le parole del vicesindaco

Le fiamme sono iniziate questa notte e finora hanno portato all’evacuazione di 700 persone fra campeggiatori e residenti. La prima a dare la notizia è stata il vicesindaco di Rio d’Elba Sara Caracci: “Le fiamme si sono propagate velocemente per il vento” ha precisato nell’intervista rilasciata a un’emittente locale.

Proprio lei ha emesso questa notte un’ordinanza di evacuazione totale, necessaria perché le fiamme correvano veloci, spinte dal vento, tant’è vero che quando questo si calmava, lo faceva anche il rogo.

Ora la situazione è in fase di contenimento ma l’allerta rimane alta. “È iniziato tutto verso le 21 e quando abbiamo capito che il quadro era pericoloso siamo intervenuti” queste le parole che con difficoltà riesce a dire alla giornalista che ha raccolto la sua testimonianza. Si legge sul volto la paura di quei momenti terribili la preoccupazione nel mobilitare rapidamente un grande numero di persone dalle abitazioni e dal campeggio verso strutture sicure, con tutti i disagi del caso.

L’ordinanza ha interessato Vallata di Ortano, Mezzo Ortano, San Felo, Campo Grande e Chiusello. Per accogliere il grande numero di persone, sono state aperte diverse scuole.

Intorno alle 6 di questa mattina le fiamme hanno raggiunto la località di Campo al Pero, nel frattempo erano coinvolti oltre 20 ettari di territorio. Poi la situazione è leggermente migliorata e alle 7.20 i Vigili del fuoco hanno dichiarato che l’incendio era sotto controllo.

L’allerta però rimane alta e intanto si contano i danni. Se non ci sarà un nuovo peggioramento, il rientro degli sfollati è previsto in serata. Nessuno di loro è rimasto ferito in maniera grave.