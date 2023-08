Questa bellissima casa appartiene ad un pezzo grosso e molto amato in Italia: chi

Guardate con attenzione questa foto: sapete chi è il proprietario di questa abitazione da sogno? Ve lo sveliamo noi: questa bellissima casa appartiene ad un pezzo grosso, amato in Italia.

Questa bellissima villa che vale una fortuna, appartiene a uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo. Ecco dove si trova, come è strutturata e soprattutto chi è il suo proprietario. Vi anticipiamo soltanto che lui è un personaggio famoso e amatissimo nel nostro Paese.

Questa bellissima casa appartiene ad un pezzo grosso e amato in Italia

Chi non vorrebbe vivere in una casa così? È davvero un sogno. Questa bellissima villa strutturata su più livelli, si compone di 3 bagni, 4 camere da letto e una meravigliosa piscina.

In tutti gli spazi interni predomina il colore bianco o comunque toni chiari, scelti personalmente dal suo proprietario per conferire agli ambienti profondità e luminosità, quest’ultima ottenuta soprattutto grazie alle numerose vetrate che proteggono, quasi come una fortezza di lusso, tutte le stanze di questa incredibile dimora.

Avete visto la cucina? È davvero bellissima. Moderna ed elegante ma anche super spaziosa è collegata alla zona giorno, composta da un ampio salone arredato sempre in stile contemporaneo. Sia la cucina che il salotto affacciano direttamente sulla piscina di acqua salata e circondata a sua volta da un grande giardino molto curato.

Anche la camera da letto, la principale, è straordinaria: semplice ma chic, arredata con gusto, si compone di un letto matrimoniale chiuso in una struttura quadrata, di un divano in pelle bianca e altri complementi di arredo. Anche in questa stanza non mancano le vetrate che illuminano totalmente l’ambiente.

La casa ha una forma non classica ma particolare che ricorda un boomerang, scelta strutturale non casuale che ha consentito di ottimizzare al meglio gli spazi sfruttando soprattutto la luce del sole che illumina la casa in ogni momento della giornata.

Non solo bellissima questa casa ma anche super domotica. Chi possiede questa abitazione è davvero una persona molto ricca: chi se non lui può permettersi un sofisticato sistema di gestione della casa?

Un sistema d’allarme di ultima generazione protegge la mega villa e degli altoparlanti collocati in vari punti strategici della casa, permettono a chi la vive di avere un controllo, diretto e da remoto, di tutti gli spazi, interni ed esterni. Questa bellissima casa appartiene ad un pezzo grosso e molto amato in Italia: lui.

A chi appartiene questa casa da sogno

Questa bellissima villa, ristrutturata tra l’altro di recente, enorme e dotata di ogni comfort e lusso, appartiene a lui, a Elon Musk! Ebbene sì, la splendida dimora che vi abbiamo mostrato è proprio del famoso multimilionario, pezzo grosso e molto amato anche in Italia.

Impossibile non conoscerlo. Imprenditore e programmatore, è lui il proprietario e fondatore di aziende come Tesla, PayPal – la cui vendita nel 2002 gli ha fruttato 180 milioni di dollari e Solar City. Secondo Forbes, tra l’altro, è uno degli uomini più ricchi al mondo, al primo posto nella lista delle persone più influenti del Pianeta, nel 2021, con un patrimonio netto di 22,1 miliardi di dollari.

La splendida casa di Elon Musk si trova a Los Angeles e sapete quanto vale? Ben 4,9 milioni di dollari! Questa è solo una delle tante abitazioni di sua proprietà. Il famoso multimiliardario ha appena acquistato un altro terreno su cui costruire la sua nuova e maestosa dimora. Sapete dove sorgerà la futura casa? In Italia!

La nuova casa del multimiliardario in Italia

Elon Musk è innamorato dell’Italia e proprio per questa ragione ha deciso di acquistare nel nostro Paese un terreno su cui tra qualche anno, sorgerà la sua nuova abitazione.

La nuova casa è già in costruzione e il luogo scelto dal magnate è la frazione di San Cassiano in provincia di Bolzano. Progettata dall’architetto Alessandro Costanza, la mega villa di Elon Musk sorgerà su uno spazio di 4 mila metri quadrati. L’abitazione sarà invece grande ben 800 metri quadrati, composta da 15 bagni, 15 camere da letto e una cantina dedicata alla conservazione dei più pregiati vini italiani.

Non mancherà poi una spa con piscina di 30 metri e addirittura una super tecnologica camera criogenica. Prezzo dell’immobile? Secondo alcune indiscrezioni, la villa costerà al famoso magnante ben 40 milioni di dollari. La sua nuova casa italiana è, al momento, la più costosa tra i suoi numerosi immobili.

Piccola curiosità: Elon Musk ha acquistato per la modica cifra di 50 mila dollari, una tiny house, ovvero un prefabbricato che ha adibito a casa degli ospiti all’interno del parco privato che circonda una delle sue ville in Texas.