Secondo uno studio condotto da VPNpro, molti utenti americani hanno l’intenzione di cancellare Instagram dal proprio smartphone o dispositivo dal quale si collegano. Forse l’app di condivisione di foto e video non fa più gola agli utenti oltreoceano? Ecco i dati che emergono da questa nuova ricerca, mediante la quale è possibile capire come tale piattaforma stia avendo sempre meno appeal sulla community americana.

Gli utenti americani vogliono cancellare Instagram: le ragioni

Tra le app social più famose al mondo, sicuramente possiamo annoverare Instagram. Su questo social network, di proprietà di Meta, è possibile condividere foto e video con i propri amici e l’intera comunità.

Nel corso degli ultimi anni, il servizio ha implementato le proprie opzioni, sia per gli utenti base che per i creator, beneficiando di una crescita notevole e, potremmo dire, esponenziale.

In futuro, però, potrebbero verificarsi diversi cambiamenti, in base ai dati che emergono dal nuovo studio condotto da VPNpro.

L’azienda, infatti, fa sapere che Instagram ha subito un calo di consensi e di popolarità, nello specifico, negli Stati Uniti.

Un dato, che sicuramente, far riflettere e che getta luce su una nuova realtà che si configura per la popolare app social: gli utenti a stelle strisce, infatti, vedono in Instagram la prima app da disinstallare dai propri dispositivi.

Ciò emerge dal fatto che Instagram sarebbe l’applicazione per la quale gli utenti cercano informazioni in relazione alla eliminazione e/o alla disattivazione dell’applicazione stessa, rispetto ad altre presenti sui vari store mobile nella stessa categoria.

Lo studio di VPNpro

All’interno dello studio, condotto da VPNpro, sono state prese in considerazione le prime 10 applicazioni social più utilizzate sul mercato a stelle strisce.

Tra queste possiamo annoverare Facebook, TikTok, Twitter, Snapchat, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Reddit, WhatsApp.

In particolare, gli americani si mettono alla ricerca di informazioni su come eliminare l’applicazione dai propri dispositivi mobili, sia smartphone e tablet, 1,1 milioni di volte in più rispetto al secondo social che viene immediatamente al secondo posto nella classifica, ossia Facebook.

Ad esprimere maggiormente dall’inclinazione, secondo questo studio, sarebbero gli utenti residenti sulla costa occidentale.

Questi ultimi, infatti, avrebbero maggiormente la tendenza a cercare informazioni per disinstallare completamente l’applicazione di Instagram dai propri dispositivi.

Una tendenza che non è condivisa da tutti i 50 Stati, bensì solo in 21 di questi. Nello specifico, tale propensione è maggiormente visibile in Florida, Texas, California e nella città di New York.

Le altre app social

Dando uno sguardo anche alle altre applicazioni social, presenti nella lista considerata da VPNpro, Twitter e TikTok occupano – rispettivamente – il quarto e il quinto posto della classifica, mentre Pinterest si posiziona al 10º posto.

Questa applicazione, che permette di condividere foto e video mediante pin, registra, infatti, 7.501 ricerche relative alla cancellazione della stessa app.

Andando avanti, infine, troviamo WhatsApp al nono posto con un volume totale di 8.226 ricerche, relative alla disinstallazione dell’app e Facebook con ben 1.005.860 ricerche al secondo posto.