Quasi nessuno conosce questo segreto di pulizia: funziona sul serio

È un segreto di pulizia da usare e provare subito, si potrebbe definire quasi magico con un solo tocco. Scopriamo di che cosa stiamo parlando?

Ci sono dei piccoli segreti di pulizia che possono essere utilissimi in casa, senza spendere tantissimi soldi in prodotti spesso chimicamente corrosivi e comunque non economici. Siamo sempre alla continua ricerca di metodi e ingredienti che possano aiutare, soprattutto in certi ambienti dove l’umidità e la muffa non fanno di certo sconti. Per questo motivo, alcuni esperti hanno deciso di mettere a disposizione alcuni piccoli segreti, come questo metodo per la pulizia che nessuno conosce.

Olio baby, non è solo per la pelle dei bambini?

Quando in casa c’è un neonato non mancano mai i prodotti per la sua pelle e per l’idratazione. Tra questi tutti conosciamo il famoso olio baby, per piccoli e adulti, che viene applicato dopo il bagno per rendere la pelle morbida e profumata.

Nel tempo questo prodotto è stato provato anche in altri modi e si è scoperto essere un grandissimo alleato per la pulizia di tutti i giorni. Il metodo è assolutamente da copiare e da usare giorno dopo giorno.

Il segreto di pulizia che nessuno conosce

Ci sono dei segreti di pulizia svelati dagli esperti da segnare e provare immediatamente. Quante volte si acquistano dei prodotti con ingredienti chimici che, oltre a costare cari, sono dannosi per la salute e le superfici?

Prendiamo l’olio baby sopra citato e una spugna in microfibra asciutta, così che il metodo di pulizia possa essere finalmente provato. Prima di capire come usarlo, facciamo un piccolo passo indietro per comprendere il motivo di questa scelta.

Questo è un prodotto che si usa per la pelle ricco di paraffina liquida e profumazioni, per questo motivo è ideale per andare a combattere determinate manifestazioni negli ambienti della casa. Non solo, il suo naturale effetto idrorepellente lo rende ottimale per contrastare l’umidità e la formazione della muffa.

Come e dove usarlo?

Prendere un panno in microfibra asciutto e versare qualche goccia di olio, per poi passarlo sulle rubinetterie del bagno e della cucina ricche di calcare. Strofinare bene e lasciare agire il prodotto, senza risciacquare;

Il procedimento è identico per tutte le parti in acciaio che si trovano in bagno – o in cucina come il lavandino – per eliminare le tracce di calcare e contrastarne una nuova formazione;

Stesso discorso per il marmo della cucina, con il passaggio del panno per renderlo pulito e igienizzato con un solo tocco;

Da provare anche sulla porta del frigorifero, eliminando gli aloni e le manate sporche di tutti i giorni.

Come anticipato, questo è un prodotto idrorepellente e crea un film sulle strutture in acciaio. Così facendo, l’acqua non si deposita ulteriormente e si potrà avere finalmente rubinetti e accessori luminosi come appena comprati.

Un consiglio da parte degli esperti? Versate qualche goccia di olio all’interno del rotolo di carta igienica, sprigionerà un ottimo profumo in tutto il bagno.