L’Agenzia delle Entrate ha preso una decisione, ossia quella di mettere a disposizione, in modo gratuito, alcune apparecchiature informatiche, a partire da PC a computer portatili. Potranno essere utilizzati da tutti gli enti che ne faranno richiesta.

I dispositivi in questione possono essere pubbliche amministrazioni oppure istituti scolastici insieme ad enti ed organismi no profit. A questa procedura è possibile partecipare fino al 3 febbraio.

Agenzia delle Entrate e le apparecchiature cedute

L’Agenzia delle Entrate ha preso la decisione di cedere alcune apparecchiature informatiche a partire da PC fino al computer portatili senza dimenticare dei server.

Si tratta di dispositivi che non possono più essere utilizzati per le attività dell’agenzia in gestione.

Visto che però sono ancora adatti ad altri enti, l’Agenzia delle Entrate ha preso la decisione di cederli a titolo gratuito a coloro che avanzeranno una richiesta.

Gli istituti scolastici statali e paritari insieme ad enti organizzazioni no profit o pubblica amministrazione hanno la possibilità di partecipare a questa procedura.

La richiesta dovrà essere fatta attraverso un messaggio di posta elettronica certificata alla seguente email cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it e non superare il limite temporale del 3 febbraio alle ore 12:00.

L’Agenzia delle Entrate però ho voluto specificare che verrà data precedenza a tutti quegli istituti scolastici nel valutare l’assegnazione dei dispositivi.

La seconda precedenza verrà data alle pubbliche amministratori che presenteranno una corretta domanda.

Anche le associazioni prive di scopo di lucro insieme a quelle di volontariato e che hanno scopi umanitari potranno essere presi in considerazione prima degli altri.

Come effettuare la richiesta

Nel momento in cui viene utilizzato lo stesso indirizzo di pec per inviare più di una richiesta, è molto importante che ogni domanda venga inviata separatamente.

Nel momento in cui vengono inoltrate diversi richieste da parte dello stesso ente, l’Agenzia delle Entrate prenderà come valida soltanto l’ultima inviata in ordine temporale.

Ma in che modo effettuare la richiesta?

Ogni domanda dovrà essere fatta sfruttando l’applicazione on-line Phoenice la quale può essere raggiunta semplicemente dall’indirizzo https://www.fiscooggi.it/phoenice.

Il codice identificativo di questa gara è il seguente AE2023.

Nel momento in cui si sta per effettuare la richiesta, sarà importante specificare anche le province presso dei quali si ha la possibilità di effettuare il ritiro delle apparecchiature.

Dopo aver inserito i dati, l’applicazione andrà generale il file phoenice.xml il quale, dopo essere stato scaricato, dovrà essere inviato tramite posta elettronica certificata.

Nel momento in cui sarà formulata la domanda, si dovranno indicare tre numeri differenti appartenenti alla fascia tra 1 e 90.

Il quarto numero verrà generato in modo automatico dall’applicativo partendo dal codice fiscale di colui che fa richiesta.

I numeri in questioni saranno necessari per tenere in ordine la graduatoria.

Una graduatoria che sarà resa pubblica all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ogni apparecchiatura verrà fornita esattamente così come e quindi l’Agenzia delle Entrate non garantisce l’assenza totale di difetti o di malfunzionamenti.

Ed è per questo motivo che gli enti che ne beneficeranno non avranno poi il diritto di confrontarsi con l’Agenzia delle Entrate nel caso in cui tale apparecchiatura non funzioni correttamente.

Inoltre l’ente pubblico non fornirà nessun tipo di assistenza né tantomeno di supporto.

I personal computer che verranno donati saranno privi di sistema operativo installato mentre non sarà possibile nemmeno assicurare che al loro interno sia presente ancora la licenza fornita dal costruttore.

Molto probabilmente la disponibilità di mouse e tastiera sarà molto più bassa rispetto a quello dei pc.

Ed è per questo motivo che alcuni di loro potranno essere forniti senza questi dispositivi.

L’Agenzia delle Entrate invierà, attraverso PEC, tutte le istruzioni utili per confermare la ricezione e completare così il ritiro delle apparecchiature.

Nel momento in cui un ente rifiuterà, verrà escluso dalla graduatoria.

È molto importante sapere che, nel momento in cui si va ad esprimere la disponibilità per un ritiro all’interno di una provincia, se si procederà con il rifiuto si verrà poi escluso dalla graduatoria generale.

Il ritiro dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla ricezione della PEC. Se tutto ciò non avverrà, si verrà esclusi dalla graduatoria.

Dopo aver accettato, l’ente beneficiario avrà 15 giorni di tempo per mettersi in contatto con l’ufficio e fissare un appuntamento.

Anche in questo caso se ciò non verrà fatto, l’ente verrà escluso dalla graduatoria.

Il ritiro sarà effettuato da parte dei beneficiari in quelle sedi in cui le apparecchiature si trovano fisicamente.

Le operazione di ritiro e l’imballaggio delle apparecchiature dovrà essere a carico del beneficiario e quindi, al momento del ritiro, dovrà avere con sé tutto il materiale necessario per il trasporto tra cui i cartoni, il nastro adesivo.

L’Agenzia delle Entrate non effettuare nessun tipo di spedizione anche se l’ente beneficiario ha comunque la possibilità di richiedere un ritiro tramite corriere attraverso una richiesta fatta autonomamente a patto che paghi di tasca propria il trasporto.