“Quasi 1000 euro in più sull’assegno”, gioiscono questi pensionati: ecco chi li avrà

Alcuni pensionati potrebbero ricevere una bella notizia sulla pensione di luglio con un cedolino composto da ben 1000 euro in più. Vediamo perché.

I 1000 euro in più sulla pensione di luglio sono calcolati sulla base di alcuni fattori e, naturalmente, non spetteranno a tutti indistintamente.

1000 euro in più sulla pensione

Finalmente i pensionati potranno gioire grazie ad un aumento di 1000 euro in più sul loro cedolino di luglio. Il che potrebbe rappresentare una vera e propria boccata di ossigeno per gli ex lavoratori fortemente provati da un anno di grandi aumenti, inflazione e carovita.

Il tema delle pensioni è ancora molto caldo in Parlamento dove la legge di bilancio sembra non aver dato ancora le giuste risposte ai Sindacati. I pensionati, infatti, per il momento, si sono dovuti accontentare di qualche rivalutazione e di un aumento delle pensioni minime che è stato considerato irrisorio. Nuovi incrementi potrebbero arrivare a partire dal 2024.

Naturalmente, i 1000 euro in più non spetteranno a tutti i pensionati indistintamente. La somma del cedolino in questione sarà dovuta ad una serie di fattori che andremo ad analizzare di seguito.

Il perché del maxi assegno

Nel mese di luglio, molti pensionati percepiscono la quattordicesima. Si tratta di quella mensilità in più pensata per affrontare le vacanze estive. Il cedolino sarà più considerevole per chi ha un’età superiore ai 64 anni. Un altro requisito è quello di avere un reddito totale che non superi di 1,5 volte il trattamento minimo. Ancora, il cedolino sarà più cospicuo per chi aveva un lavoro dipendente entro l’anno 2016. Il requisito sale a 2 volte per chi è iscritto, sin dal 2017, al Fondo Lavoratori Dipendenti.

In generale, alla quattordicesima hanno diritto tutti coloro che hanno raggiunto una pensione di vecchiaia con 64 anni di età. Se il pensionato in questione dovesse compiere gli anni dopo il 31 luglio, avrà la 14esima a dicembre.

La quattordicesima, che potrebbe arrivare fino a 1000 euro in più, spetta anche a chi percepisce una nuova pensione anticipata, a chi è un superstite, a chi ha una pensione di invalidità e a chi ha una pensione di reversibilità (in questo caso, però, c’è il limite dei 13300 euro circa.

La somma della quattordicesima dipende dai contributi versati e da alcuni limiti reddituali. Generalmente oscilla tra i 336 e i 655 euro.

Oltre alla quattordicesima, a comporre i 1000 euro in più ci pensano altre voci. La perequazione, per esempio, che può arrivare fino al 7,3%. Gli over 75 otterranno un ulteriore 1,5%. In questo modo, per loro, la perequazione arriverà fino all’8,8%.

Risulta facile dedurre come, aggiungendo ai 600 euro circa di pensione minima, l’incremento di circa 300 euro per gli over 75 (con almeno 25 anni di contributi) e la quattordicesima di 655 euro, si arriva ad un maxi assegno di 1000 euro.