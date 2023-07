India, aumenta il numero di vittime e dispersi

By

India, situazione divenuta drammatica. Si è verificata un’ampia tragedia naturale con un elevato bilancio di vittime: il villaggio montano di Irshalwadi è stato colpito da una frana disastrosa. Le autorità temono che decine di persone siano disperse sotto il denso strato di fango.

Il villaggio di Irshalwadi, una comunità di piccole dimensioni, è stato completamente travolto dalla frana, lasciando dietro di sé un caos di distruzione. Secondo le stime iniziali, al momento dell’incidente, circa 225 persone avrebbero abitato nell’area.

India si muovono i soccorsi

Le squadre di soccorso e i volontari si stanno affrettando sul posto per cercare di trovare sopravvissuti e individuare eventuali dispersi. Tuttavia, le operazioni di ricerca sono state complicate dalla massa di fango e detriti che ha seppellito gran parte del villaggio. La situazione è critica, e le possibilità di trovare persone ancora vive sono incerte.

Il governo locale ha istituito un centro operativo di emergenza per coordinare gli sforzi di soccorso e fornire assistenza alle famiglie colpite da questa tragedia senza precedenti. Le autorità stanno anche cercando di valutare i rischi di nuove frane nella zona e adottare misure per evitare ulteriori perdite umane.

La situazione rimane fluida e in continua evoluzione, e il mondo intero sta guardando con preoccupazione alla situazione in India. È fondamentale che la comunità internazionale offra il proprio sostegno e aiuto per aiutare il paese ad affrontare questa tragedia e a ricostruire le vite spezzate dall’evento catastrofico.

India, la situazione attuale

Il Maharashtra, uno stato occidentale dell’India, sta affrontando una tragica situazione a causa di una frana disastrosa, che ha provocato la morte di 26 persone fino ad ora.

Le autorità temono che decine di altre persone possano essere ancora intrappolate sotto gli strati di fango e melma, due giorni dopo l’incidente. La catastrofe naturale si è verificata la notte di giovedì 20 luglio e nelle prime ore di Venerdì 21, nel piccolo villaggio montano di Irshalwadi, situato a circa 60 km da Mumbai. Numerose abitazioni sono state rase al suolo dall’impatto della frana.

Il villaggio di Irshalwadi, inizialmente stimato di essere abitato da almeno 225 persone, ha visto fortunatamente più di 80 individui riuscire a mettersi in salvo. Tuttavia, la situazione rimane critica poiché il numero di dispersi è ancora incerto, e le operazioni di soccorso sono gravemente ostacolate dalle condizioni meteorologiche avverse. La pioggia incessante, la scarsa visibilità e il terreno accidentato rendono estremamente difficile il lavoro delle squadre di soccorso che stanno cercando di raggiungere le possibili vittime.

India, i rischi “naturali”

In India, le frane costituiscono un serio problema a causa della complessa conformazione del territorio, con molte zone montuose e collinari, e del clima monsonico, insieme ad altri fattori naturali. Questi eventi possono avere conseguenze devastanti, causando danni significativi alle vite umane, alle proprietà e all’ambiente. I principali rischi associati alle frane nel paese sono diversi e vanno considerati attentamente.

Innanzitutto, vi è la perdita di vite umane, specialmente nelle aree densamente popolate o nei villaggi situati ai piedi delle colline. Le frane possono travolgere persone, case e infrastrutture, seppellendoli sotto grandi masse di terra.

Inoltre, le frane possono distruggere strade, ponti, ferrovie e altre infrastrutture, rendendo difficile o persino impossibile l’accesso alle zone colpite. Ciò può ostacolare gli sforzi di soccorso e assistenza alle vittime, rallentando la risposta alle emergenze.

Le persone che abitano in zone ad alto rischio di frane possono essere costrette a evacuare le loro case e trasferirsi altrove per evitare il pericolo. Ciò può causare problemi sociali ed economici per le comunità coinvolte, oltre a mettere a dura prova le risorse locali.

Inoltre, le frane possono causare ingenti danni alle coltivazioni, alle proprietà e alle infrastrutture, con pesanti ripercussioni sull’economia locale e nazionale.

Danni ambientali

Dal punto di vista ambientale, le frane possono portare alla perdita di habitat naturali e alla distruzione della biodiversità. Il movimento del terreno può provocare fenomeni come l’erosione del suolo e l’inquinamento delle risorse idriche, avendo impatti negativi sull’ecosistema.

Un altro aspetto critico è la riduzione della sicurezza idrica. Le frane possono ostruire fiumi e corsi d’acqua, generando inondazioni improvvise e minacciando la sicurezza idrica delle regioni coinvolte.

Misure di prevenzione

Per affrontare questi rischi, è di fondamentale importanza adottare misure preventive adeguate. Ciò include la costruzione di opere di ingegneria civile per proteggere le zone vulnerabili, il monitoraggio costante delle condizioni del suolo e delle precipitazioni, e l’educazione delle comunità locali riguardo a comportamenti sicuri e alle misure di evacuazione in caso di emergenza.

Eventi franosi drammatici nella storia

Nel corso degli anni, l’India ha affrontato diversi eventi franosi drammatici che hanno lasciato un segno indelebile nel paese. Queste catastrofi naturali hanno avuto un impatto devastante, portando a un considerevole numero di vittime e causando gravi danni alle proprietà. Tra le numerose tragedie franose nella storia recente dell’India, alcuni eventi sono particolarmente rilevanti.

Uno dei disastri più devastanti nella storia del paese è avvenuto a Uttarakhand nel giugno 2013. Durante la stagione dei monsoni, una serie di frane e inondazioni colpirono lo stato, portando alla morte di migliaia di persone e lasciando molte altre disperse. Le masse di terra in movimento distrussero case, ponti e altre infrastrutture, causando una vasta devastazione nella regione.

Un altro evento tragico si è verificato a Malin, nel Maharashtra, nel luglio 2014. Un’ingente frana si abbatté sul villaggio di Malin, seppellendo centinaia di case e i suoi abitanti sotto una montagna di detriti. La catastrofe causò la morte di oltre 150 persone, lasciando una comunità intera a lottare contro la devastazione.

Nello stesso periodo delle alluvioni a Uttarakhand, il tempio di Kedarnath e le zone circostanti furono colpiti da una serie di frane che causarono notevoli danni e un alto numero di vittime. La sacra località di pellegrinaggio subì un grave colpo, con perdite umane e distruttive conseguenze.

Frane in India: l’area settentrionale e i suoi eventi storici

Le regioni settentrionali dell’India hanno affrontato altre calamità franose, come nel caso di Manipur nel giugno 2015. Forti piogge causarono frane e inondazioni che devastarono le coltivazioni e le infrastrutture, causando la perdita di vite umane e lasciando molte persone senza un tetto.

Frane in India: l’area meridionale e i suoi eventi storici

Nel sud dell’India, la regione di Munnar, nello stato del Kerala, fu teatro di una catastrofe nel mese di agosto 2019. Le frane scatenate da intense precipitazioni causarono la distruzione di case e alberghi, portando alla perdita di diverse vite umane.

Anche lo stato di Himachal Pradesh, nel settembre 2020, fu colpito da frane su vasta scala a causa delle piogge torrenziali. Le masse di terra in movimento distrussero strade e case, provocando la morte di molte persone e mettendo a dura prova la resilienza della regione.

È importante riconoscere che gli effetti devastanti delle frane spesso sono accentuati da una combinazione di fattori ambientali, la mancanza di adeguate misure preventive e pratiche di urbanizzazione non sostenibili. Pertanto, la gestione dei rischi legati alle frane e la messa in atto di misure preventive sono diventate priorità fondamentali per proteggere la vita umana e ridurre i danni causati da questi eventi naturali. La consapevolezza e l’azione coordinata da parte delle autorità e delle comunità locali possono contribuire a mitigare gli effetti delle frane e proteggere il paese da tali catastrofi in futuro.