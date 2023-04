Quanto vale l’euro con il gufo? Le stime: non ti saresti aspettato queste cifre

La moneta da un euro con il gufo è rara e molto ambita dai collezionisti. Ecco quanto può arrivare a valere.

La moneta da un euro con il gufo del 2002 è uno dei tesori nascosti delle collezioni numismatiche di tutto il mondo. Molti collezionisti di monete hanno cercato di mettere le mani su questa moneta commemorativa rara, emessa in quantità limitata, che può valere molto più di un euro. Scopriamo perché è così rara e quanto può valere.

Moneta da un euro con il gufo: perché è così rara

Quando si parla di monete rare, molti associano quest’idea esclusivamente alle monete antiche. In realtà, anche alcune monete dell’euro sono davvero rare. Questo perché spesso alcune di esse vengono coniate specificamente per commemorare luoghi, persone o eventi.

Le monete commemorative non sono molte, perché sono a tiratura limitata, ed è proprio questo che le rende così rare. La moneta da un euro con il gufo è una di queste. La moneta in questione ha nominalmente il valore di un euro e raffigura un gufo su un lato. O almeno, quello che sembra un gufo. In realtà, infatti, la moneta raffigura una civetta, animale simile.

Questa moneta commemorativa, come le altre, è stata emessa in quantità limitate. Per questo è rara, e molto ambita dai collezionisti. Ma scopriamo un po’ di storia: la moneta da un euro con la civetta è stata coniata nel 2002 in Grecia. Si tratta di una moneta che commemora l’adozione da parte dell’UE dell’euro come moneta unica.

Il design della moneta è stato progettato da Georgios Stamatopoulos, un artista greco. Perché ha scelto proprio la civetta? Questo animale è simbolo di cultura e saggezza e, nella mitologia greca, è caro alla dea Atena. Tra l’altro, non è il primo caso di civetta raffigurata sulle monete, perché questo volatile compare anche in molte monete antiche.

Bisogna precisare però che non tutte le monete da 1 euro raffiguranti la civetta sono rare e di valore. La moneta rara da 1 euro in questione presenta delle caratteristiche specifiche che la distinguono dalle altre.

Innanzitutto, è datata 2002 e presenta un cerchio di stelle e il bassorilievo di una civetta. All’interno, poi, è raffigurata una S. Si tratta dell’iniziale di Suomi, nome antico della Finlandia. Questa iniziale viene utilizzata per indicare le monete di cui la Zecca greca commissionò la produzione in Finlandia. Una moneta con il gufo ancora più rara è quella coniata nel 2015, prodotta in soli ventimila esemplari.

Quanto vale la moneta da un euro con il “gufo”

Qual è quindi il vero valore di questa moneta da 1 euro? Non aspettatevi cifre stellari: il valore di questa moneta dipende dalla sua condizione e dal fatto che sia una moneta da collezione rara. In condizioni perfette, la moneta da un euro con il gufo del 2002 può valere oltre 30 euro per i collezionisti, ma può essere venduta per un valore inferiore a seconda della sua condizione.

Nonostante il suo valore, questa moneta è, come tutte, utilizzabile come una semplice moneta. Ma visto che può valere molto di più di un euro, conviene rivenderla ai collezionisti piuttosto che usarla come una comune moneta da un euro. Come fare per rivenderla?

Come rivendere questa moneta rara

Molti collezionisti di monete cercano di mettere le mani su questa moneta rara per la loro collezione personale. Per coloro che vogliono vendere la moneta, ci sono diverse opzioni disponibili. I negozi di antiquariato e monete rare sono un’opzione, così come le aste online gestite da siti specializzati in collezionismo e monete.

Inoltre, i mercatini delle pulci e le fiere di collezionismo possono essere un’ottima opportunità per incontrare altri collezionisti e trovare acquirenti interessati. Ci sono anche numerosi gruppi di collezionisti di monete su social media e forum online, che possono aiutare a trovare acquirenti per la moneta da un euro con la civetta.