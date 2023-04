Quanto vale il solitario della Regina Maria Antonietta? La cifra richiesta all’asta

By

Tutto quello che la storia ci ha insegnato sull’ultima sovrana di Francia

Nata nel 1755 a Vienna e deceduta a Parigi nel 1793, Maria Antonietta fu Regina consorte di Francia e Navarra, la quindicesima figlia di Maria Teresa d’Asburgo e Francesco I, imperatori d’Austria.

Passò alla storia per il suo matrimonio con Luigi XVI, il Delfino di Francia, che salì al trono nel 1774. Nei libri di storia, ma anche dai biografi, abbiamo una descrizione poco carina della sovrana, dipinta come una donna viziata e volubile ma anche dissipatrice e con una reputazione non proprio integra.

Più volte mise in difficoltà il regno di Francia per via dei vizi che si concedeva ma che gravavano sul già dedicato bilancio economico francese. Proprio il suo essere così poco parsimoniosa, le fece guadagnare l’appellativo di “Madame Deficit”.

Sicuramente, Maria Antonietta non è stata una delle donne più amate della storia, anzi. Proprio lei, causa di ribellioni e sommosse popolari, non ha mai ricevuto la giusta considerazione dai francesi che sempre l’hanno reputata come una semplice sovrana straniera.

Arrestata nel 1792 insieme al consorte Luigi XVI e portata in prigione, il 16 ottobre 1793 morì sulla ghigliottina. Maria Antonietta, come abbiamo accennato poc’anzi, era una donna che amava il lusso e gli sfarzi.

Appassionata di gioielli, possedeva una collezione che oggi vale milioni e milioni di euro. A questo proposito, oggi parliamo di uno dei suoi gioielli preferiti, un solitario, battuto all’asta. Ecco quanto vale.

Quanto vale il solitario della Regina Maria Antonietta

Grande amante dei gioielli, Maria Antonietta aveva una collezione privata, 10 pezzi in particolare, di recente battuti all’asta per una cifra incredibile. I suoi monili valgono milioni e milioni di euro.

Fino a qualche anno fa erano esposti nei più grandi e famosi musei del mondo, come quello di Parigi e di New York.

Oggi essi sono invece patrimonio di un fortunato acquirente che si è accaparrato il solitario della regina Maria Antonietta per una cifra incredibile.

Il gioiello a cui facciamo riferimento è un meraviglioso diamante a forma di fiocco che ha come pendente una perla naturale a forma di goccia. Sai quanto vale il solitario della Regina Maria Antonietta?

Il suo valore, stimato a 2 milioni di dollari, ha fruttato una cifra record di 32 milioni. La casa d’asta che si è occupata di questa vendita straordinaria è la Sotheby’s. C’è una storia particolare dietro questo gioiello così prezioso.

L’ultima reggente di Francia, prima di scappare con il consorte Luigi XVI e i figli, incaricò la sua cameriera, Madame Campan, di proteggere i suoi gioielli, in particolare quel solitario a forma di goccia, e spedirli a Bruxelles.

Così fu fatto. Avvolti in un panno di cotone e nascosti in una scatola di legno, i preziosi monili arrivarono nella città eletta dalla Regina, la stessa in cui era reggente sua sorella Maria Cristina.

Dopo la morte di Maria Antonietta, la sua collezione privata di gioielli passò nelle mani della sua unica figlia sopravvissuta, Maria Teresa di Francia, la quale però morì senza generare eredi e quindi i gioielli di sua madre furono ereditati dalla nipote Luisa di Francia, nipote sua volta di Re Carlo X. Poi i monili passarono nelle mani del figlio di quest’ultimo, Roberto I.

Oggi invece sono parte del patrimonio di un fortunato acquirente che ha versato ben 43 milioni di dollari per accaparrarsi i gioielli dell’ultima, indimenticabile Regina di Francia. Questo solitario di Maria Antonietta è quello più prezioso tra i monili della collezione della storica sovrana.

Anche se il suo valore si aggirava intorno ai 2 milioni di euro, l’acquirente, che ha chiesto di rimanere anonimo, è stato disposto a pagare ben 32 milioni per portarselo a casa.

Oltre a questo gioiello così costoso, l’uomo dalla identità sconosciuta ha acquistato anche una spilla per 1,5 milioni e una collana per 1,7 milioni, sempre gioielli appartenuti alla Regina Maria Antonietta.