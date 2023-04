L’attrice spagnola Ana Obregon mamma a 68 anni di sua “nipote”

L’attrice 68enne Ana Obregon è diventata mamma a 68 anni, o meglio, la bimba nata il 20 marzo è di suo figlio, lei è la madre legale.

Sembra una vicenda complicata ma non lo è, l’attrice e conduttrice infatti aveva un figlio che è morto di tumore 3 anni fa ma il suo seme era rimasto congelato in laboratorio. La gestazione di quel seme ha portato alla nascita di una splendida bambina che legalmente è sua figlia, così viene indicato nel passaporto e la donna è al settimo cielo perché in questo modo le rimane una cosa che fortemente la lega ad Aless, suo figlio. Alla sua età è pronta a diventare di nuovo mamma e donare il suo amore alla piccola, che arriverà da lei dopo aver risolto la burocrazia del caso.

Ana Obregon mamma a 68 anni

Ha stupito tutti la rivelazione di Ana Obregon, quando ha dichiarato ai giornalisti che all’età di 68anni è diventata di nuovo mamma. Prima di dare il via ai chiacchiericci però la donna ha puntualizzato che non è stata lei a partorire la bambina nata il 20 marzo, ma una donna che ha portato avanti la gravidanza in seguito al concepimento reso possibile con il seme del figlio della conduttrice spagnola.

Era molto giovane Alejandro, detto Aless, quando un tumore l’ha portato via alla giovane età di soli 27 anni ma, come raccontato dalla Obregon alla rivista Hola, l’ultima volontà del ragazzo era proprio quella di diventare padre e lei ha preso questa decisione lo stesso giorno che nel 2020, il suo ragazzo è volato in cielo.

“È stata la decisione più coraggiosa e bella che ho preso e un giorno racconterò alla bambina chi era suo padre e che sua madre era una donatrice. la pura verità. finalmente arriva una luce piena di amore nell’oscurità della mia vita”.

È commossa Ana mentre racconta ai media il difficoltoso percorso che ha affrontato per andare avanti dopo la morte del suo unico figlio e la sua decisione coraggiosa di attivarsi per esaudire il suo desiderio.

È triste anche perché molti non la comprendono e in Spagna si è acceso un dibattito perché la pratica è proibita nel Paese. La donna però precisa che è stata eseguita all’estero, dove una donatrice di ovulo ha accolto il seme di Alejandro ed è avvenuto il miracolo della vita umana, quella a cui è stato strappato suo figlio in giovanissima età per un male subdolo.

Ana ha sottolineato che la bambina è venuta al mondo legalmente e ora la registrerà al Consolato spagnolo per poterla portare a casa. Fra tante polemiche si fa largo la gioia di una 68enne che si appresta a diventare legalmente la madre di quella che in realtà sarebbe sua nipote, già nei giorni scorsi aveva parlato della sua decisione di iniziare il processo di maternità surrogata e ora ha accennato il suo nuovo progetto, ovvero parlare della storia della nipotina in un libro.

“il miglior modo per rendere omaggio ad aless, spero sia orgoglioso di me”.

Chi è Ana Obregon

Ana è un’attrice, conduttrice televisiva e sceneggiatrice spagnola molto conosciuta in Spagna, dove è nata nel 1955 ma anche nel nostro Paese, negli Stati Uniti e in Francia.

Fra le sue tante attività ci sono anche quella di ballerina, cantante e addirittura biologa. Da poco inizierà anche quella di mamma per la seconda volta, dopo che un tumore ha portato via suo figlio.

Ha lavorato in molte produzioni spagnole me anche in serie italiane al fianco di nomi celebri come Gianni Morandi. Molto spesso è finita nel mirino della stampa rosa per i tanti amori, fra cui quello con il conte Alessandro Lecquio di Assaba y Torlonia, da cui ebbe appunto un figlio nel 1992.