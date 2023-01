Quanto guadagnano a puntata i professori all’Eredità? La cifra inaspettata

Ti sei mai chiesto quanto guadagnano le professoresse e oggi anche i professori de L’Eredità? La risposta la trovi di seguito e ti stupirà.

L’Eredità è uno dei programmi più amati della televisione italiana ed è in grado di accompagnare i telespettatori verso la prima serata.

L’Eredità: una trasmissione di successo

Condotta da Flavio Insinna, l’Eredità è uno dei programmi televisivi più seguiti prima dell’arrivo del telegiornale e poi della prima serata. Molti telespettatori si divertono a seguire la trasmissione cercando a loro volta di rispondere in modo corretto alle domande poste ai concorrenti dal conduttore.

Il programma l’Eredità è un format che è diventato un vero e proprio punto di riferimento per molte persone. Tanto che la Rai ha deciso di investire molto per mandarlo in onda, stagione dopo stagione. Il che ha ripagato poiché è seguito da milioni di telespettatori.

Un vero appuntamento da non perdere, dunque, con diversi personaggi tra cui spiccano le professoresse. Costoro sono delle vallette che, animando il programma, possono fornire delle spiegazioni alle domande fatte ai concorrenti e alle loro risposte. La loro fama è diventata tale da farle diventare dei veri e propri personaggi televisivi. Ma veniamo al dunque: quanto guadagnano le professoresse dell’Eredità?

Quanto guadagnano le professoresse dell’Eredità

Il ruolo delle professoresse quest’anno è ricoperto da: Samira Lui, Ginevra Francesca Pisani. La prima, Samira Lui, ha 23 anni ed è del segno dei pesci. La ragazza ha preso il posto di Sara Arfaoui. Figlia di madre italiana e padre senegalese, Samira ha conquistato, nel 2017, il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia. La ragazza sta vivendo una relazione con Luigi Punzo, per lo meno questo è ciò che rivelano alcune indiscrezioni.

Ginevra Francesca Pisani, invece, è oggi 22enne e ha ricoperto il ruolo di professoressa a l’Eredità sin dal 2019. La ragazza è stata una modella poi è stata una corteggiatrice nel dating show di canale 5 Uomini e Donne. Proprio nel corso del programma, conobbe Claudio D’angelo con cui è stata fidanzata per due anni. La ragazza è originaria di Napoli ed il suo sogno sarebbe quello di fare l’attrice. Per il momento, oltre il ruolo di professoressa, può essere considerata anche influencer con oltre 350 mila fan sui social.

Non c’è che dire che il loro aspetto fisico è molto prestante. Si tratta di ragazze bellissime e giovanissime di cui il programma non potrebbe fare a meno

Noi parliamo sempre di professoresse, ma da quest’anno Flavio Insinna ha voluto accanto a sè il primo professore nella storia del programma. Si chiama Andrea Cerelli che ha sostituito proprio la Pisani. Anche lui molto bello e prestante ha dato un tocco diverso alla trasmissione.

Per capire quanto guadagnino si può andare soltanto per supposizioni dato che non sono state forniti dei dati ufficiali circa il loro stipendio. Sul web, però, sono trapelate alcune indiscrezioni. Stando a queste ultime, professoresse e professori guadagnerebbero circa 1000 euro per presenziare a ciascuna puntata. Dunque, facendo qualche conto, il loro cachet mensile arriverebbe fino ai 20 mila euro.