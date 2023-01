Puzza in casa, queste profumatissime piante elimineranno tutti i cattivi odori

By

Sapevi che, per dire finalmente addio alla puzza in casa devi introdurvi delle piante profumatissime? Vediamo quali sono.

La puzza in casa può essere dovuta a diversi fattori che vanno dal fumo al fritto, passando per la muffa.

Puzza in casa: cause

E’ possibile che in casa propria, ogni tanto, bisogna fare i conti con qualche puzza. I pessimi odori, insopportabili e difficili da gestire, possono essere causati da svariati fattori. Anche se ti piacerebbe avere una casa sempre perfettamente profumata, ciò non è sempre possibile. La puzza, infatti, spesso non è dovuta alla cattiva igiene o pulizia della tua dimora quanto a fattori che, talvolta, possono essere anche esterni.

La puzza in casa può essere dovuta ad alcuni fattori che vengono da fuori come lo smog o altri agenti atmosferici. In altri casi possono esserci odori interni a provocare puzza: fumo, fritto, muffa e tanto altro.

La prima idea che ci potrebbe venire in mente è quella di ricorrere ad un deodorante chimico. La puzza potrebbe essere coperta per un po’ ma poi potrebbe tornare più aggressiva di prima. Inoltre, i deodoranti chimici possono arrecare, alla lunga, danno all’ambiente. Diffusori, candele, spray, potranno essere messi da parte per sempre.La soluzione migliore, dunque, è quella di ricorrere a delle piante profumatissime. Vediamo quali sono.

Le piante che eliminano il cattivo odore

La prima pianta da inserire assolutamente in casa propria è sicuramente la lavanda che, oltre ad essere molto bella da vedere, sprigiona un profumo molto caratteristico. Calmante, dai colori bellissimi, la lavanda può essere coltivata anche tra le mura domestiche anche se sarebbe meglio esporla quanto più possibile al sole.

Un’altra pianta utile ad eliminare la puzza è sicuramente il caprifoglio che ha una fragranza molto forte ma al tempo stesso particolarmente dolce. In casa andrebbe posizionata dietro la finestra ma senza luce diretta, meglio se schermata da una tenda.

Anche il gelsomino può aiutarti allo scopo, assorbendo i cattivi odori. Tra le mura domestiche mettila in un posto luminoso che sia, però, lontano dalle correnti d’aria. Il terreno dovrebbe essere mantenuto costantemente umido.

Se pensavi che il crisantemo fosse usato soltanto nel giorno della commemorazione dei defunti, dovrai ricrederti poiché è utile anche a eliminare i cattivi odori da casa. Inoltre, assorbe anche elementi chimici e dannosi come la formaldeide, il benzene, il monossido di carbonio che potrebbero essere presenti in alcuni prodotti e vernici che teniamo in casa.

La nostra rassegna continua con il geranio annuale che viene adoperato sia dentro che fuori casa. Del resto, il suo profumo forte funge anche da repellente contro le zanzare. Quale tra queste piante pensi di collocare a casa tua per contrastare la puzza?