Quanto guadagna un postino di Poste Italiane? Queste cifre non te le aspettavi

Quanto guadagna un postino di Poste Italiane? Forse ve lo siete chiesto e non poche volte. Ecco che qui di seguito prooveremo a soddisfare la vostra curiosità. Queste cifre lasciano proprio senza parole. Ecco perchè.

Gli importi corrispondenti allo stipendio di un postino possono subire determinate variazioni dovute da alcuni fattori. Chi effettua questo lavoro può comunque arrivare a prendere una cifra precisa che conosceremo a breve. Quindi quando si fa riferimento al guadagno mensile di un postino, la retribuzione può salire fino ad una cifra nello specifico. Vediamo però cosa cambierà per i postini privati.

Quanto guadagna un postino di Poste Italiane: le prime informazioni

Come accennato poco fa si parlerà del guadagno di un postino di Poste Italiane.

Generalmente le persone pensano che il guadagno mensile di un postino non sia alto a tal punto di permettergli di poter vivere in maniera dignitosa.

Ma la realtà in questo caso è un’altra: difatti, ci sono molte persone che hanno intrapreso tale mestiere e queste, a fine mese, hanno la possibilità di arrivare pure a una cifra corrispondente a 1.500€ mensili di guadagno.

Un aspetto sicuramente non trascurabile, se si considera la grande crisi che ha colpito il territorio italiano.

Però per iniziare questo lavoro bisogna seguire un percorso formativo e professionale ben delineato, così da riuscire a conseguire le varie competenze indispensabili per ricoprire questo determinato ruolo.

Adesso vedremo tutto ciò che c’è da sapere sugli stipendi ufficiali di un postino delle Poste Italiane. Oltre a spiegare cosa differenzia esattamente colui che effettua questo lavoro per le Poste Italiane, rispetto a quello che invece fa il mestiere di postino nella forma privata.

Quanto guadagna un postino di Poste Italiane: i cambiamenti inerenti il mestiere di postino

Oggigiorno chi decide di iniziare questo tipo di percorso lavorativo, tale lavoro consente ai cittadini di poter contare su una determinata cifra di guadagno al mese. In questo caso si fa riferimento a un importo equivalente a circa 1.200 euro netti mensili.

Però quando si parla di questa cifra, è importante sottolineare che l’importo finale della busta paga mensile di un postino può cambiare a seconda di diversi motivi.

Prima di tutto si valuta il grado di esperienza del lavoratore, poi le occupazioni richieste e infine la ditta presso cui lavora.

Certamente si può comprendere benissimo che chi dispone di un bagaglio d’esperienza superiore, indubbiamente avrà uno stipendio più elevato.

Quindi in base a tutti questi fattori appena elencati, lo stipendio di un postino può modificarsi salendo fino all’importo di 1500 euro mensili all’interno della sua busta paga.

Quest’importo massimo, inoltre, è riferito a quello netto.

Altri dettagli a tal proposito

In più, a parte lo stipendio base si devono aggiungere pure altri benefit e importi, che andranno a coloro che si occupano di determinate attività lavorative come quelle del postino delle Poste Italiane.

In questo caso il riferimento è rivolto prettamente al trattamento di fine rapporto, ma pure alla cifra corrispondente alla tredicesima e alla quattordicesima. Poi si devono calcolare anche i buoni pasti che valgono ognuno 5 euro.

A tutto ciò si aggrega la maturazione di un paio di giorni di ferie che spettano ogni 30 giorni lavorativi.

Un ulteriore aspetto da considerare, è che il guadagno dei postini delle Poste Italiane potrebbe risultare diverso dalla busta paga di quei postini che invece lavorano per privati.

Questi ultimi, infatti, solitamente ricevono uno stipendio molto meno vantaggioso se paragonato a quello di un postino appartenente alle Poste Italiane.

D’altro canto, però, il privato ha più possibilità rispetto all’altro di poter beneficiare su un genere di contratto a tempo indeterminato, con tempistiche molto più brevi di quelle previste per il postino delle Poste Italiane.

Cosa bisogna fare per diventare postino: vari step

Prima di provare a indirizzarsi verso questo percorso lavorativo, è bene appurare una cosa fondamentale, ovvero se si dispone delle competenze necessarie per poter svolgere tale lavoro. Questo è un controllo da fare prima di inviare il proprio curriculum per la candidatura.

In ogni caso sia per la forma privata che per la pubblica, si richiede una precisa peculiarità: il fatto di essere in possesso di un titolo di studio corrispondente al diploma delle scuole medie superiori.

Oltre al requisito di disporre della patente di guida valida.

Attualmente si possono trovare molte proposte lavorative in questo settore specifico, sia per le Poste Italiane che per i privati.

Quindi conviene sempre controllare le varie posizioni disponibili di volta in volta, per individuare quella più adatta alla propria persona.

Considerando pure, però, la sede lavorativa e il guadagno mensile previsto.

Cosa accade dopo la candidatura: ulteriori dettagli a tal proposito

Le diverse fasi successive all’invio della candidatura sono molto importanti.

Come prima cosa si vanno a controllare i requisiti. Poste Italiane di solito fa compilare un apposito modulo online, così da avere un quadro chiaro sulle competenze del candidato.

Nel caso di un eventuale proseguimento dei vari passaggi previsti in questi casi, sarà proprio il team delle Risorse Umane a indicare come proseguire il percorso di candidatura per intraprendere il mestiere di postino.

Infine seguiranno dei test di logica, una prova pratica e un colloquio orale, per giungere poi all’accordo finale.

Insomma come avete avuto modo di notare, prima di poter intraprendere questo lavoro occorre tener conto del possesso di specifici requisiti e poi tutte le fasi che seguono. Inoltre, come visto, si parla di uno stipendio che tiene conto di diversi aspetti come l’esperienza che si è maturata..

Abbiamo infatti detto che chi ha un bagaglio d’esperienza superiore, avrà anche uno stipendio maggiore. Questo sta a sottolineare che lo stipendio di un postino può sicuramente subire delle modificazioni fino a raggiungere un importo di 1500 euro mensili.

Se volete intraprendere questa strada ora sapete cosa proprio non può mancare nel vostro curriculum e cosa vi aspetta in termini di guadagni.