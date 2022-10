Quali sono i costi di mezz’ora di forno nella bolletta? Non lo immaginereste mai. Meglio sapere subito come muoversi in cucina.

Per quanto gli italiani possano fare a meno di determinati strumenti che si usano giorno dopo giorno, gli elettrodomestici sono essenziali per la vita di tutti i giorni. Il frigorifero non si può di certo sostituire con qualcos’altro, così come la lavatrice e il forno. In un momento così delicato, anche solo un’ora con l’uso di un elettrodomestico potrebbe far lievitare il costo della bolletta di fine mese. Per questo motivo è bene capire quali siano i costi, del tutto inaspettati.

Elettrodomestici e consumi in bolletta

Come accennato, gli italiani cominciano a non riuscire più a sostenere questo tipo di situazione così annosa e difficile. Le stime sono pesantissime e si pensa che nel 2023, le famiglie arriveranno a spendere più di 5.000 euro all’anno.

Ovviamente, si capisce che siano cifre molto alte e che sostenerle sia praticamente impossibile. Il Governo ha messo in campo dei bonus e ora si sta cercando di capire come mettere in pratica strategie differenti, che possano dare uno stop definitivo a tutto quello che sta succedendo.

La parola chiave è risparmiare, anche utilizzando gli elettrodomestici in casa tutto il giorno e tutti i giorni della settimana. Il frigorifero, per esempio, è l’unico elettrodomestico attivo di giorno e di notte. È importante che sia di classe A++ e che sia lontano dal muro di almeno 10 cm.

E il forno? Questo è un altro elettrodomestico che deve essere usato bene e con attenzione, proprio per non ritrovarsi dei costi in bolletta insostenibili.

Quanto consuma mezz’ora di forno?

Mentre in questo articolo vi abbiamo spiegato quando costa un’ora di lavatrice, oggi vediamo insieme qual è il consumo per 30 minuti di forno acceso.

Le stime, in generale, evidenziano che mezz’ora di forno in funzione ha un consumo di 1 euro. Una vera e propria sorpresa, soprattutto se viene usato solo per scaldare e non per preparare delle pietanze.

Se il forno è di nuova generazione, gli esperti evidenziano che non cambia nulla a riguardo proprio perché il suo uso potrebbe comunque consumare energia e quella cifra in particolare.

Risparmiare usando il forno, i consigli degli esperti

Per usare il forno è risparmiare è importante che si faccia attenzione agli orari, anche in base al contratto che è stato sottoscritto. Chi ha scelto il contratto con tariffa bioraria è bene che usi il forno durante gli orari preposti, proprio quelli che fanno risparmiare maggiormente come la notte e durante il week end.

Tuttavia, sappiamo bene che per cucinare non ci sono orari e a volte si fa molto più in fretta ad usare un forno anziché il fornello a gas/induzione. L’importante è capire quanto si consuma e fare i conti con il budget del mese.