Quanto consumano le luci natalizie? Il costo inaspettato degli addobbi

Quanto consumano le luci di Natale? Attenzione, la tradizione potrebbe impattare con il budget di fine mese: la parola agli esperti

Quando la tradizione chiama, il Natale risponde sempre. Babbo Natale sta per mettersi in viaggio e quest’anno gli italiani hanno deciso di anticipare quelle che sono i classici allestimenti per questa festività. Alberi addobbati e colorati, festoni e tantissime luci: ma quanto ci costa l’illuminazione del Natale in bolletta? C’è un modo per risparmiare e non rinunciare ad impreziosire la casa con tantissime lucine che vestono gli ambienti di Natale? Gli esperti rispondono e consigliano.

Luci di Natale e consumi: come risparmiare

Se la prima cosa che viene in mente e tagliare sulla bolletta di fine mese rinunciando alle luci del Natale, meglio cambiare idea. Le tradizioni possono ancora essere rispettate, l’importante che il tutto venga eseguito con qualche piccolo accorgimento.

Gli esperti evidenziano che le lucine che si usano per il Natale e per addobbare tutta la casa sono economiche, ma solo se comprate di ultima generazione e a LED. Quelle della nonna è meglio lasciarle stare, perché non solo inquinano ma potrebbero consumare leggermente di più sulla bolletta.

La prima cosa da fare è mandare in pensione le luci della nonna, comprare le nuove a Led e non aver paura della bolletta di fine mese. Ovviamente, i prodotti che si usano per dovranno essere certificati CE, per una maggiore sicurezza: le luci di bassa qualità consumano il triplo, non hanno attacchi sicuri e potrebbero provocare surriscaldamenti.

Festoni luminosi, quanto impattano sulla bolletta di fine mese?

Vogliamo fare un esempio pratico? Il festone luminoso che ha una lunghezza di circa 1,5 metri che si mette sull’albero di Natale o nelle vetrine del negozio, possono essere lasciate accese per 1 mese consecutivo con un costo massimo di 10 massimo 15 euro in bolletta.

Tra luci, festoni, palline con led ad intermittenza si potrà arrivare ad una spesa di circa 45 euro in totale dopo la fine delle festività. Ovviamente, i Led producono un costo minimo di circa 6 euro in bolletta ed è per questo che si possono usare tranquillamente le luci per un Natale gioioso e tradizionale.

Tipologie di luci di Natale, per risparmiare sulla bolletta

Le luci di nuova generazione, inoltre, possono essere acquistate e caricate ad energia solare. Durante il giorno si ricaricano e poi quando arriva il buio illuminano tutta la casa, creando quell’atmosfera che tutti desiderano.

Bianche o colorate? Non ci sono differenze, l’importante è che siano a norma e Led. In ogni caso non incidono diversamente sui consumi in bolletta. Cosa potrebbe far lievitare i costi?