Quanto consuma 1 ora di lavastoviglie? Quali sarebbero le cifre in bolletta

Ecco quanto consuma 1 ora di lavastoviglie in termini di kWh e di euro. Nessuno si aspettava davvero queste cifre.

Vi sveliamo tutto sui consumi medi di una lavastoviglie e in particolare vi riveliamo quanto potreste riuscire a risparmiare se compraste un altro tipo di elettrodomestico.

Gli elettrodomestici più costosi

In questo periodo di grande crisi, tutti gli italiani stanno cercando di ridurre al massimo gli sprechi e i consumi della loro casa. Sono tantissimi i cittadini che stanno rivalutando, ad esempio, il consumo energetico della propria abitazione, in modo da stabilire cosa sia o non sia più sostenibile.

Visti gli aumenti sulle bollette dell’energia elettrica e del gas, si è pensato, ad esempio, di cominciare a limitare per prima l’uso di tutti quegli elettrodomestici che funzionano sfruttando uno o entrambe le fonti. In particolare, è l’energia elettrica la fonte che sta risultando davvero molto cara negli ultimi mesi.

Tra gli elettrodomestici più costosi in assoluto, compaiono sicuramente le stufe, le lavatrici, i termos e naturalmente le lavastoviglie. Queste ultime impiegano davvero molta energia elettrica per lavorare la meglio, nonostante riducano lo spreco di acqua.

Ma quanto consuma 1 ora di lavastoviglie? Il suo costo dipende da diversi fattori. Ecco che ve li sveliamo tutti e vi diamo degli utili consigli che vi aiuteranno a risparmiare dei soldi sulla vostra bolletta.

Quanto consuma 1 ora di lavastoviglie

Sono tante le persone che si chiedono quanto stiano spendendo in termini di energia e di denaro per usare la loro lavastoviglie. In base ad alcune ricerche, il consumo medio di una lavastoviglie sarebbe di 2.5 kWh. Si tratta di una media, rilevata sulla base delle varie tipologie di quest’elettrodomestico presente in commercio attualmente.

Ci sono lavastoviglie, infatti, che possono consumare anche soltanto 1,8 o addirittura 1,2 kWh. Naturalmente, questo consumo dipende da vari fattori. I principali sono il consumo d’acqua e l’energia elettrica.

In generale, le lavastoviglie più costose, in termini di euro, arriverebbero a consumare circa 30 – 50 centesimi per ogni lavaggio. Ciò si traduce in poco più di 100 euro di consumo in un anno.

Dovete sapere, però, che le migliori lavastoviglie attualmente disponibili in commercio, quelle ad esempio appartenenti a una classe energetica A+++, possono far scendere di molto questi consumi. La spesa potrebbe ridursi fino ad arrivare anche a 70 euro all’anno.

Come potete vedere, il consumo medio di una lavastoviglie cambia. In generale, per ridurre al minimo gli sprechi, vi raccomandiamo di usare la lavastoviglie soltanto nelle ore più economiche. L’azienda che eroga l’energia elettrica, con la quale avete sottoscritto un contratto, siamo sicuri che vi abbia già fornito la lista con le fasce orarie più economiche e con quelle più costose-

Vi consigliamo di seguire alla lettera queste raccomandazioni e inoltre di non azionare mai la vostra lavastoviglie più di una volta al giorno e nel caso in cui non sia interamente carica. Siamo sicuri che non tutti questi preziosi accorgimenti noterete che l’ammontare sulla vostra bolletta dell’energia elettrica, e anche su quella dell’acqua, diminuirà notevolmente.