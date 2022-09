Luce e gas, le nuove fasce orarie che ti sgonfiano la bolletta: segnatele subito

Per le bollette luce e gas ci sarà una nuova stangata, ma sono stati individuati gli orari che sgonfiano i prezzi e aiutano a fine mese.

È una realtà difficile e mai come oggi i costi di luce e gas mettono in ginocchio gli italiani. Il caro vita sta arrivando a cifre inimmaginabili, così come il costo della benzina e quello della semplice spesa da fare al supermercato. Sono stati individuati degli orari che potrebbero essere d’aiuto per tutti i cittadini, con fasce che sgonfiano la bolletta e fanno risparmiare a fine mese. Scopriamo insieme quali sono?

Nuove stangate, famiglie in difficoltà

Le famiglie italiane si trovano in difficoltà e con l’arrivo del nuovo Governo si spera in una rivoluzione completa del sistema. Il timore più grande è il pagamento delle bollette con una stangata che arriverà dal prossimo mese di ottobre in poi.

I cittadini italiani stanno facendo di tutto per risparmiare, senza tenere elettrodomestici in stand by o facendo una lavatrice a pieno carico. Le norme per risparmiare vengono segnalate e ripetute in ogni modo, ma è bene individuare anche le fasce orarie dove poter sgonfiare la bolletta mese per mese.

Come risparmiare sulla bolletta di luce e gas?

Il Governo ha confermato il bonus bollette, ma è dedicato solo alle famiglie che hanno un ISEE non superiore ai 12.000euro. Questi benefici sono dedicati anche ai beneficiari della pensione e del reddito di cittadinanza.

In linea generale, ci sono tantissimi metodi che permettono di risparmiare sulla bolletta di fine mese con accorgimenti importanti. Ovviamente è anche bene capire quali siano le condizioni del contratto in essere, perché la maggior parte degli italiani non conosce le clausole e non ricorda le fasce orarie più economiche.

In realtà ci sono delle tipologie di tariffazione che permettono di avere un costo fisso o variabile. Nel primo caso tutti gli orari sono uguali e non ci sono differenze, mentre nel secondo caso si potranno utilizzare gli elettrodomestici in una specifica fascia oraria per poi risparmiare man mano mese dopo mese.

Le fasce orarie sgonfia bolletta: quali sono?

Come accennato, a seconda del tipo di contratto è bene individuare quali siano le fasce orarie economiche per utilizzare gli elettrodomestici. La tariffa economica al 100% è quella dalle ore 22.00 sino alle 6.00 del mattino: questo vuol dire che durante la notte non ci sono limiti e la spesa è minore.

Poi ci sono le fasce intermedie che vanno dalle ore 8 del mattino alle 18 di sera ed è dove l’energia costa maggiormente. Per questo motivo chi ha dei contratti di energia organizzati per orari deve usare gli elettrodomestici durante la notte. Chi usa i dispositivi nelle ore intermedie, si vedrà arrivare una bella bolletta gonfia e onerosa.