Quanti volti vedi in questa foto? La risposta svela la tua età mentale

Ecco che oggi ti sveliamo qual è la tua età mentale in base a quanti volti vedi in una foto che sta facendo il giro del mondo.

Continua a leggere il nostro articolo per scoprire qual è la tua età mentale in base ai volti che sei in grado di identificare in questa foto straordinaria. Si tratta di un’illustrazione antica che ancora oggi fa molto discutere.

Le illusioni ottiche svelano la tua età mentale

Le illusioni ottiche sono delle vere e proprie immagini che vengono utilizzate per vari scopi. Può trattarsi di mero intrattenimento, come anche di strumenti per decifrare alcune caratteristiche della persona.

Esistono delle illusioni ottiche che sono in grado di svelare l’età mentale delle persone che vi si mettono alla prova per scoprire cosa si nasconde dietro il loro funzionamento.

Le soluzioni possono essere varie: o l’età mentale risulta tra i 5 e i 30 anni e ciò significa che il cervello è giovane ed è in grado di effettuare ragionamenti rapidi e lucidi, oppure può anche superare i 100 anni e questo numero può esprimere saggezza, cultura ed esperienza.

Ci sono test che, invece, quando definiscono un cervello giovane lo considerano acerbo e il termine “vecchio” lo usano per stabilire che una mente sia ormai agli sgoccioli.

In questo caso, un’illustrazione nata per gioco è diventata simbolo della scoperta dell’età mentale. L’immagine in questione riporta vari volti e chi riesce a trovarli tutti o la maggior parte ha un cervello giovane nel senso di sveglio e adulto nel senso di colto.

Curiosi di scoprire qual è l’illusione ottica in questione? Ecco che ve la sveliamo di seguito.

Quanti volti riesci a riconoscere

L’illustrazione in questione è quella conosciuta con il nome di “National Leaders Tree“, un vero e proprio albero con volti che richiamano quelli di capi nazionali.

L’immagine è stata realizzata da un autore sconosciuto nel lontano anno 1880 per Harper’s Illustrated. Si tratta di un albero, appunto, che nasconde numerosi volti famosi.

Tra i leader presenti compaiono dei capi indiani, russi e del sud America. Tra questi, anche dei leader britannici. Ecco di seguito la foto che svela tutti i volti:

La cosa più incredibile di quest’illustrazione è che molte persone hanno messo la mano sul fuoco di aver riconosciuto personalità che all’epoca della creazione dell’immagine non erano neppure nate. Alcuni, infatti, sostengono che in foto siano presenti Margaret Thatcher e Mikhail Gorbachev.

Il risultato, in realtà, è molto affascinante, perché dimostra come ogni persona che si sottoponga a quest’illusione ottica sia influenzata senza volere dal contesto e della cultura nei quali è cresciuta.

Si pensa che proprio questo fosse lo scopo della vignetta: lasciare allo spettatore la libertà di riconoscere chiunque volesse tra i volti disegnati. La maggior parte delle persone riesce a identificare nell’immagine in questioni 10 volti famosi al massimo.

Eppure si dice che il disegnatore, in origine, ne abbia pensati ben più di 10 e che siano nascosti nell’illustrazione, anche se nessuno riesce a trovarli.