Quante vale l’account Instagram di Amadeus, il conduttore (anche) di Sanremo 2023

Si è concluso il Festival di Sanremo 2023 e adesso si cerca di capire che fine farà il profilo social di Amadeus aperto settimana scorsa e che nel giro di 5 giorni è riuscito a intascare 1,8 milioni di follower. Un Guinness se si pensa che altri suoi colleghi per arrivare a queste cifre hanno dovuto impiegare anni.

Il profilo social è nato sul palco dell’Ariston, grazie alla co-conduttrice Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, con lo scopo di “sboomerizzare” il direttore artistico. Si sarà trattato di un semplice gioco oppure di una trovata per aumentare gli ascolti?

Il profilo social di Amadeus nato al festival di Sanremo

Il profilo Instagram di Amadeus, direttore artistico e conduttore dell’ultima edizione del festival di Sanremo, negli ultimi giorni ha fatto parlare l’opinione pubblica. Un vero e proprio caso in cui si sta cercando di capire se l’account è stato aperto solo per gioco oppure come una strategia per acchiappare più ascolti nelle 5 serate della kermesse canora.

In tutte le serate del festival ogni occasione è stata buona per fare un selfie, per festeggiare il milione di follower con tutta la platea dell’Ariston, oppure ancora simulare la diretta nella diretta con Fiorello, amico e collega di Amadeus.

Nessun accordo commerciale con Instagram

Nel corso della settimana sanremese, per un motivo o per un altro, si è tanto parlato sul palco dell’Ariston dei profili social dei conduttori, da quello di Gianni Morandi, seguitissimo dai suoi fan a quello nuovo di zecca di Amadeus, creato appositamente per l’occasione da Chiara Ferragni.

La Rai ha dichiarato che non è stato stipulato nessun accordo commerciale con Instagram nonostante sia stato citato tantissimo nei 5 giorni del festival. I dirigenti dell’azienda commentano che è stato solamente un importante punto di contatto. Più di Twitter dove da anni gli utenti commentano in tempo reale cantanti e ospiti. Una piattaforma, questa, mai stata menzionata.

Amadeus e i suoi follower

Sicuramente Chiara Ferragni nelle vesti di co-conduttrice non ha avuto bisogno del festival di Sanremo per guadagnare più follower, lei che ne ha circa 29 milioni. Discorso a parte per Gianni Morandi e Amadeus: il primo, prima del festival aveva circa 1,6 milioni di seguaci, a conclusione della kermesse ne ha ottenuti 1,9.

Record di incassi per Amadeus che in soli 5 serate è riuscito a portare a casa 1,8 milioni. Sicuramente merito del festival; se non fosse stato per quella settimana non possiamo stimare quanto tempo avrebbe impiegato per ottenere tale risultato. Possiamo, però portare l’esempio di Linus, il direttore di Radio DeeJay:il suo account è stato aperto nel 2015 e al momento vanta di 835 mila follower.

Tutto dipende dal grado di esposizione della persone e di come decide di interagire con il proprio canale.

“Io non sapevo neanche postare una foto. È stato un tentativo di Chiara Ferragni e di Morandi di sboomerizzarmi, di portarmi in quel mondo lì”.

Queste le parole di Amadeus al termine di una conferenza stampa, il quale è stato preso in giro per avere il profilo condiviso con la moglie Giovanna. Concluso il festival non sappiamo se il direttore artistico continuerà ad utilizzare il suo profilo personale oppure “Amadeusonoio” rimarrà solo un ricordo di Sanremo 2023.