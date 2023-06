Quando ti riguarderai allo specchio non troverai neanche una ruga sul viso

Elimina fino all’ultima ruga sul viso grazie a due ingredienti naturali che tutti abbiamo in cucina: quali sono.

Le rughe sono uno dei segni dell’invecchiamento che molti di noi desiderano attenuare. Fortunatamente, è possibile prendersi cura della pelle del viso utilizzando ingredienti naturali come la banana e il caffè, che possono contribuire a ridurre l’aspetto delle rughe e ringiovanire la pelle. Creando uno scrub e una crema fatti in casa, potrete ottenere risultati sorprendenti. Vediamo nel dettaglio come realizzarli.

Elimina fino all’ultima ruga dal viso con lo scrub di banana e caffè

Lo scrub è un trattamento esfoliante che rimuove le cellule morte dalla superficie della pelle, favorendo il rinnovamento cellulare e una migliore circolazione sanguigna. Per preparare il nostro scrub anti-rughe naturale, iniziamo sbucciando una banana e tagliando la buccia a pezzettini.

Aggiungiamo una patata a fette e 200 ml di acqua, facendo bollire il tutto per 10 minuti. Una volta cotto, versiamo gli ingredienti in un mixer e frulliamo fino a ottenere un composto cremoso. A questo punto, aggiungiamo un cucchiaio di caffè macinato biologico, un cucchiaio di olio di mandorle e 6 gocce di olio di thè verde.

Una volta preparato lo scrub, applicatelo sulla pelle umida del viso e massaggiate delicatamente con movimenti circolari per 3-5 minuti. Risciacquate con acqua tiepida.

Questo trattamento può essere ripetuto 2-3 volte a settimana per ottenere risultati ottimali. Ricordate di conservare lo scrub in frigorifero a una temperatura massima di 5 gradi e di utilizzarlo entro una settimana per mantenere la sua efficacia.

Perché funziona

Questi ingredienti funzionano davvero? Si, grazie alle loro proprietà. La banana è ricca di vitamine A, C ed E, potenti antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo. La sua consistenza cremosa nutre e idrata la pelle in profondità, contribuendo a ridurre l’aspetto delle rughe.

Il caffè macinato, poi, grazie alle sue proprietà esfolianti, rimuove delicatamente le cellule morte dalla superficie della pelle, favorendo il rinnovamento cellulare e stimolando la produzione di collagene ed elastina, due sostanze che mantengono la pelle elastica e giovane.

Ancora, l’olio di mandorle è ricco di vitamina E e acidi grassi essenziali, perciò idrata e nutre la pelle in profondità, aiutando a cancellare le rughe e a migliorare l’elasticità cutanea.

Infine, l’olio di thè verde è noto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Grazie alla presenza di polifenoli, protegge la pelle dai danni dei radicali liberi e contribuisce a ridurre l’infiammazione, migliorando l’aspetto delle rughe.

Di addio a qualsiasi ruga sul viso con la giusta crema nutriente

Dopo aver esfoliato la pelle con lo scrub, è importante idratarla con una crema nutriente. Per preparare una crema anti-rughe fatta in casa, prendete la banana che avete sbucciato in precedenza e tagliatela a pezzetti. In un bicchiere, versate un cucchiaino di lievito e 50 ml di latte, mescolando per attivare il lievito.

A questo punto, versate il composto di latte e lievito sulla banana a pezzi e frullate fino a ottenere una crema fluida. Infine, aggiungete un cucchiaio di olio di semi di lino e mescolate bene. Applicate la crema anti-rughe sul viso e lasciatela agire per 15-20 minuti. Successivamente, risciacquate con acqua tiepida. Questo trattamento può essere ripetuto una o due volte a settimana per ottenere risultati visibili.

L’efficacia di questa crema nutriente antirughe sta negli ingredienti che la compongono. Il lievito, grazie alle sue proprietà ricche di vitamine del gruppo B, contribuisce a stimolare la produzione di collagene, favorendo l’elasticità e la tonicità della pelle.

L’olio di semi di lino, inoltre, è ricco di acidi grassi Omega-3, che aiutano a mantenere la pelle idratata e a migliorarne l’aspetto. In più, la sua consistenza leggera lo rende adatto anche alle pelli sensibili.

Integrando questi trattamenti nella vostra routine di bellezza, potrete ottenere una pelle più giovane e luminosa in modo naturale e sostenibile, dicendo addio anche alla più piccola ruga.