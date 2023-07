Quando i veterinari l’hanno visto più da vicino sono rimasti senza parole: cos’è

A prima vista non riuscivano a capire che cosa fosse, ma dopo un’attenta osservazione i veterinari rimasero senza parole. Andiamo a raccontare questa storia singolare.

Un pensionato americano di 82 anni con il morbo di Alzheimer è stato recentemente mandato in una casa di riposo.

Niente di anormale in tutto questo, visto che i suoi parenti non erano in grado di accudirlo nel modo adeguato a causa degli impegni lavorativi.

All’indomani del suo ricovero, dentro il suo appartamento i parenti dell’anziano hanno scoperto per caso un gatto di nome Heidi, rimanendo sconvolti alla sua vista. Il suo pelo era cresciuto a dismisura, tanto da formare qualcosa di simile ai dreadlocks.

I parenti sapevano che nell’appartamento dell’anziano viveva un vecchio gatto di 17 anni di nome Siam, ma questo felino era tutt’altro.

Infatti, lo trovarono proprio sotto il letto e, inizialmente, non riuscivano a capire esattamente di che animale si trattasse.

Sembrava avesse dei tentacoli

Il pelo arruffato che si propagava all’esterno dalla sua schiena a prima vista sembrava tanti tentacoli, come se l’animale avesse subito una mutazione genetica.

I parenti dell’anziano, dopo un’attenta osservazione, capirono che si trattava di un gatto che, poverino, non faceva nulla per nascondere il proprio disagio. L’unica cosa logica da fare era portarlo dal veterinario per cercare di dargli sollievo.

Giunti all’ambulatorio, il veterinario, appena vide il gatto, capì subito che i suoi “dreadlocks” erano dovuti a una cattiva cura estetica e che non erano affatto recenti, anzi avevano iniziato a formarsi almeno un paio di anni prima.

Sia la storia che le foto del gatto Heidi sono state subito pubblicate su Facebook dalla comunità che si occupa di animali, la “Rescue League Shelter & Wildlife Center” di Pittsburgh, in Pennsylvania.

Ma questa comunità fece molto di più. Proposero ai due coniugi parenti dell’anziano di portare il gatto presso la loro sede per risolvere definitivamente la situazione di disagio.

I veterinari hanno tagliato i dreadlock con un rasoio elettrico

Ciò che fecero fu molto semplice: prendere un rasoio elettrico e iniziare a rasare quei “tentacoli” di pelo arruffato.

Dopo aver completato il lavoro, fu subito evidente il sollievo manifestato dal felino, che iniziò a muoversi anche se con grande difficoltà.

In generale, le sue condizioni di salute erano assolutamente normali. Inoltre, per curiosità venne pesato tutto il pelo rasato all’animale, con la bilancia che segno ben 900 grammi.

Il personale della comunità ha affermato che le cattive condizioni del mantello di pelo del gatto erano dovute al sovrappeso dell’animale.

In pratica, per via del suo peso eccessivo, non era in grado di prendersi cura del suo pelo, quindi la sporcizia si è attaccata al pelo formando questi dreadlock.

Per curiosità, visto che non avevano mai avuto a che fare con un caso simile, il personale della comunità ha effettuato delle ricerche su Internet per trovare casi uguali o simili, ma non trovarono nessuna notizia o segnalazione. Insomma, erano di fronte a un fenomeno unico.

Che fine ha fatto il gatto Heidi? Adesso ha 14 anni e vive insieme al gatto Siam con la coppia parente del pensionato, Paul Russell e sua moglie.