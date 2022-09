“Quando beveva succedeva sempre…”, Michelle Hunziker svela tutto proprio su di lui

Michelle Hunziker è una delle showgirl più amate e seguite sui social, il suo sorriso contagioso e la sua voglia di vivere coinvolge milioni di persone ogni giorno. Ma la sua vita non è sempre stata rose e fiori, anche con la sua famiglia d’origine.

La nota conduttrice Michelle Hunziker a breve diventerà nonna, come ha annunciato la figlia Aurora sui social network in questi giorni. In famiglia i cuori scoppiano di gioia per la notizia, una gioia super meritata, soprattutto per la showgirl che quest’anno ha dovuto affrontare parecchi ostacoli e dispiaceri.

Ma anche il suo passato è stato caratterizzato da alcuni momenti difficili, che Michelle ha saputo affrontare, soprattutto quando era bambina. Ecco cosa ha raccontato la conduttrice.

Michelle Hunziker rivela un dettaglio doloroso del suo passato: “Quando beveva cambiava”

Michelle Hunziker è amatissima dal suo pubblico, soprattutto per la sua ironia e la gioia che sprigiona in ogni sua apparizione televisiva.

Anche sui social, Michelle è seguita da milioni di persone, che la sostengono e seguono tutti i suoi progetti lavorativi e personali.

Della sua storia passata, invece, Michelle ha raccontato poche volte, soprattutto per quanto riguarda il padre, Rudolf, con il quale sembra non sia stato molto facile avere un rapporto.

Quando era piccola, infatti, il papà e sua mamma Ineke si sono separati, a causa dei problemi di lui con l’alcol, una relazione finita dopo quasi trent’anni insieme. All’epoca Michelle aveva solo 11 anni e, come ha raccontato lei anni dopo, ha dovuto scegliere con chi stare.

La piccola Michelle decise di restare con la mamma e raccontando quel momento ha detto: “Un trauma che non scorderò mai: col cuore spezzato scelsi la sicurezza, mia madre. Si trasformava quando beveva. L’ho capito quasi subito, gli prendeva male: si arrabbiava, spaccava le cose in casa. Da bambina sono sempre riuscita a scindere le due cose, guardando solo la parte bella”.

Si hanno pochissime notizie del papà della Hunziker, ma si sa che è venuto a mancare quando lei era ancora una bambina.

La conduttrice ha anche rivelato che, nonostante tutto, il ricordo del padre vive ancora in lei: “Però lui c’è sempre, nei momenti difficili come per magia, appare in sogno. Io e lui parliamo”.

Michelle Hunziker e il nuovo futuro da nonna: la felicità alle stelle

Nonostante un passato burrascoso e la recente separazione da Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è entrata in un nuovo periodo di grande felicità.

La figlia, Aurora Ramazzotti, aspetta un bambino e l’annuncio è arrivato proprio pochi giorni fa. Lei e Eros Ramazzotti, suo storico ex papà di Aurora, sono al settimo cielo come hanno dimostrato pubblicamente.

In questi giorni, tra l’altro, hanno anche festeggiato con i consuoceri, i genitori di Goffredo Cerza, compagno di Aurora, con i quali si sono ritrovati al concerto del cantante all’Arena di Verona.

Aurora Ramazzotti, intanto, si è presa del tempo per elaborare la notizia così delicata, annunciando ai suoi follower che presto parlerà di tutto ma ora non è ancora il momento.

Lei e Goffredo stanno vivendo questo momento felice in riservatezza estrema, com’è giusto che sia.