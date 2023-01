Quali sono i segni zodiacali più permalosi di tutti? Si offendono per qualsiasi cosa

By

Oroscopo, quali sono i segni zodiacali più permalosi di tutti? Proprio loro si offendono per qualsiasi cosa. Occhio a dire quella parolina di troppo che potrebbe costarti cara.

Anche tu pensi di essere una persona permalosa o qualcuno ti ha fatto notare questo difetto? Allora significa che rientri tra coloro che si offendono per qualsiasi cosa. Scopri se il tuo segno è tra i più permalosi dello zodiaco.

Oroscopo, i più permalosi dello zodiaco sono loro

Ti reputi una persona permalosa o qualcuno ti ha fatto per caso notare questo piccolo difettuccio? Se la risposta ad entrambe le domande e sì, allora potresti rientrare tra i segni dello zodiaco che si possono considerare particolarmente schizzinosi.

La permalosità è un tratto di carattere che appartiene a molti. In alcuni è una caratteristica insita per natura, in altri invece la si può acquisire col tempo e a seguito di esperienze che cambiano il modo di guardare le cose.

In ogni caso, avere a che fare con una persona permalosa non è cosa assolutamente semplice. Generalmente, parliamo di persone che si offendono per qualsiasi cosa, talvolta anche per situazioni insignificanti dando ad esse più importanza di quanto in realtà meritano.

Per una persona permalosa anche affrontare i problemi o le difficoltà della vita diventa difficile. In amore poi è un vero strazio: i permalosi vogliono sempre averla vinta. E tu, rientri in questa categoria? Scoprilo con noi.

I segni più permalosi secondo le stelle

Ti offendi per ogni cosa che ti viene detta? Ci metti ore o giorni per digerire una situazione che non ti piace? Se la risposta a queste domande è sì, allora sicuramente sei anche tu una persona molto permalosa.

Scopri però se il tuo segno rientra tra quelli più schizzinosi secondo l’oroscopo. L’astrologia identifica alcune caratteristiche che rappresentano una persona e tra i tratti non propriamente positivi, rientra anche la permalosità.

Quali sono però i segni che rendono la vita difficile anche agli altri per il loro carattere diffidente e particolarmente tendente alla permalosità? Si tratta proprio di loro. Al primo posto ci sono i Gemelli.

Povero chi entra a contatto con i nati sotto questo segno! I gemelli, permalosi e scontrosi, sperano di trovare sempre qualcuno che sia caratterialmente simile a loro. Essi tendono ad allontanare le persone che non soddisfano le loro aspettative o che in generale non la pensano alla stessa maniera.

La loro personalità forte e intransigente li porta a cercare qualcuno di simile. Sempre pronti a nuove sfide, competitivi al massimo, i Gemelli vogliono primeggiare sugli altri: se qualcuno tenta di rubare loro il primato, ecco che i Gemelli avranno dei nuovi nemici contro cui combattere.

Al secondo posto c’è la Vergine. I nati sotto questo segno di terra sono permalosi a più non posso. Ambiziosi e con un carattere forte e rigoroso, i nostri amici della Vergine si pongono sempre nuovi obiettivi che sperano di realizzare senza l’aiuto degli altri.

Il talento sicuramente è un punto a vostro favore spesso messo però in secondo piano dalla eccessiva permalosità. Vi offendete facilmente se qualcuno vi dice qualcosa che non volete sentire o se si esprimono pareri discordanti o diversi dai vostri. Cercate di essere un po’ più flessibili e malleabili: starvi accanto a queste condizioni non è sicuramente semplice.

Altro segno permalosissimo è il Leone. Se ci fosse una corona della permalosità da dare a qualcuno sicuramente la otterreste voi. I leoncini sono pignoli e lunatici, con una personalità spesso superficiale.

Voi sovrani della giungla, vi ritrovate a faticare di più rispetto agli altri, in ogni settore, fin quando non raggiungete obiettivi o persone che soddisfino i vostri standard. Vivete la solitudine come qualcosa di negativo. Adorate circondarvi di persone ma solo simili a voi.

Se qualcuno manifesta un pensiero diverso o un’opinione differente dalla vostra, siete pronti a farvi intorno terra bruciata. Attenzione a non esagerare, la vostra permalosità potrebbe ritorcervisi contro.