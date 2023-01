Canada limita consumo di alcolici: etichetta-shock come le sigarette

By

In Canada è stata presa una decisione importante in merito all’alcol. La popolazione è invitata a consumarne al massimo due drink alcolici a settimana e le bevande alcoliche dovranno avere un’etichetta shock, come quelle riportate sui pacchetti di sigarette. Il tutto dovrebbe contrastare l’elevata assunzione di alcolici da parte della popolazione. Ma sarà davvero così?

Le linee guida del Ministero della Sanità mirano a prevenire l’incremento dei casi di tumore al seno e al colon, spesso scaturiti anche da un eccesso di alcolici. Per tale motivo sembra proprio che il governo canadese abbia deciso di apportato delle modifiche ai criteri riguardanti l’uso di alcolici.

Tutto ciò sarebbe una mossa per cercare di contrastare l’aumento smisurato registrato ultimamente relativo ai casi di tumore al seno e al colon. Ciò sembrerebbe essere causato dall’eccessivo uso, diventato quasi abuso, di alcol da parte della popolazione.

Il Ministero della Sanità ha perciò preso una decisione molto importante, invitando tutti al consumo di massimo due drink alcolici a settimana. Saranno inoltre inserite, come è già accaduto in passato per le sigarette, delle apposite etichette shock che dovrebbero scoraggiare l’uso di questi alcolici.

Il consumo degli alcolici in Canada

Il Governo del Canada sta modificando le linee guida sull’assunzione di alcolici per la popolazione, che secondo i dati registrati ne sta abusando, creando seri danni alla propria salute. Sembra infatti che nell’ultimo periodo i casi di tumore al seno e al colon siano aumentati drasticamente.

Questi dati spaventosi potrebbero essere stati scaturiti da un eccesso di alcool da parte della popolazione. Per fare fronte a questo problema il Ministero della Sanità consiglia due soli drink a settimana e renderà obbligatoria la presenza di etichette shock su di essi.

Le etichette obbligatorie di avvertimento dovranno perciò essere presenti su tutte le bevande alcoliche, andando così a far scattare un campanello di allarme nella mente di chi ne fa abuso.

La reazione della popolazione canadese

Le misure attuate dal Ministero della Sanità hanno lasciato senza parole i canadesi. Una notizia che ha scioccato circa l’80% dei canadesi adulti che hanno l’abitudine di bere. I ricercatori canadesi, riferisce la BBC, stanno spiegando che il drastico cambiamento nelle linee-guida, da quasi due drink al giorno a due a settimana, è il risultato delle migliori ricerche condotte nel corso degli anni.

“Il messaggio principale di queste direttive è che qualsiasi quantità di alcol non fa bene alla salute”.

Queste le parole di Erin Hobin. È stato proprio lo scienziato ad attuare le linee guida che poi sono state confermate e comunicate dal Ministero della Sanità.

Insomma, per i canadesi questo sarà di certo un forte cambiamento, ma tutto ciò è stato messo in atto per poterli proteggere. Negli ultimi anni infatti, questo eccesso ha portato ad un forte innalzamento di casi di tumore al colon e al seno.