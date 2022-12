Quale radio scegli? La risposta indica la tua vera personalità

By

Secondo la radio scelta tra le tre proposte, vi sveliamo qual è la vostra vera personalità. Ecco cosa svela il test.

I test sono da sempre uno strumento utilizzato per scoprire la vera identità di un individuo e usati anche i colloqui di lavoro o concorsi ma anche in campo terapeutico da parte di uno specialista della mente.

Molte volte, alcuni di questi test, vengono portati al di fuori dai contesti medici o lavorativi e vengono diffusi in piattaforme dove possono essere fruibili a tutti quanti e ci si diverte a cimentarsi.

Radio: la preferita svela la tua personalità

Per questo motivo, vi mettiamo a disposizione una fotografia che rappresenta tre tipi diversi di radio e in base a quella che più vi aggrada, dovrete fare una scelta che vi svelerà la vostra vera personalità.

Non c’è bisogno di nessun ragionamento riguardo la scelta da fare, ma basta farvi seguire dal proprio istinto e da quella che vi sembra più adatta e vicina a voi e questo vi farà capire qual è il vostro carattere e quali sfumature questo ha nella vostra vita.

Va detto che, questo test, non ha nessuna validità scientifica ma che è puramente un semplice test per far divertire i nostri lettori che potranno sbizzarrirsi a mettere alla prova anche i propri amici o parenti.

Le soluzioni del test

Se avete optato per la radio numero 1 ossia per la radiolina portatile, questo vuol dire che sei una persona che ama molto viaggiare e scoprire nuove mete e che quindi le nuove sfide non vi fanno paura.

Ami l’avventura e ogni occasione è buona per mettersi alla prova anche se non si sa dove questa possa portarvi ma fate che le cose accadano senza stare troppo a preoccuparvi del futuro.

Vi piace vivere la vita giorno per giorno senza troppi problemi e senza stare a rimuginare troppo sul passato e su quello che si poteva o no fare, cercando di prendere il buono di ogni giorno.

Se invece avete scelto la radio numero 2, ovvero un impianto stereo tipico degli anni ’80 e ’90, vuol dire che siete una persona molto altruista e che a volte per aiutare gli altri rinunciate a voi stessi.

Questo fa si che molta gente si fida di voi a tal punto da affidarvi nelle vostre mani la loro vita, ma bisogna stare attenti anche agli approfittatori e per questo motivo, a volte siete diffidenti.

Avete un cuore d’oro e siete pronti a sacrificarvi per il bene dei vostri cari e di chiunque volete bene ma nello stesso tempo, qualora veniste traditi non perdonerete facilmente ma questo non vi farà levare dal viso il sorriso che da sempre vi contraddistingue.

Infine, se avete scelto la radio numero 3, ossia la radio classica, trapela una persona molto legata alle tradizioni e malinconica che spesso si lega al passato e pensa che i bei momenti non possano tornare più.

Questo, lascia dentro di voi una vena romantica ma bisogna stare attenti a non ancorarsi al passato e a far si che nella vita di tutti i giorni si possa trovare qualcosa che ci faccia tornare il sorriso e la voglia di andare avanti.