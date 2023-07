Quale camion si sta muovendo? L’illusione ottica che riescono a risolvere in pochi

Vi sveliamo tutto sull’illusione ottica del camion con quest’immagine che sta confondendo tutti gli utenti della rete.

Ecco qual è il camion che in realtà si sta muovendo. Vi sveliamo di seguito tutto su quest’illusione ottica che sta facendo impazzire in molti sul web.

L’illusione ottica del camion

Da qualche tempo sul web sta circolando l’illusione ottica del camion, un’immagine che raffigura tre camion. Al lettore viene chiesto quale, secondo lui, è il camion che si sta movendo, mentre gli altri due sono fermi.

Sono tantissime le persone che non riescono a dare una risposta al rompicapo in questione, anche perché non capiscono come fare a identificare un oggetto in movimento in un’immagine.

Dovete sapere, però, che la soluzione di questo rompicapo è assolutamente certa e plausibile. Non frustratevi nel caso in cui non riusciate a identificarla nell’immediato.

Osservate l’immagine in evidenza e soffermatevici per qualche secondo. Ora cercate di capire quale fra i tre camion è quello che si starebbe movendo. Se non riuscite ad arrivare la soluzione, ve la sveliamo di seguito.

Ecco la soluzione al rompicapo

Se non siete riusciti a trovare la soluzione a questo rompicapo, vi consigliamo di allenare il vostro cervello con altri test d’intelligenza. Sottoporvicisi periodicamente, infatti, aiuta il nostro cervello a mantenersi in costante allenamento e a sviluppare una rapidità di ragionamento.

Dopo essere diventati dei veri maestri con i test di intelligenza, siamo sicuri che riuscirete anche a capire qual è il camion in movimento nell’immagine in evidenza.

Se non lo avete ancora capito, ecco che di seguito vi sveliamo tutto. Dovete sapere che, in realtà, questo rompicapo è peculiare in quanto tira in ballo alcune fondamentali leggi della fisica.

Per capire qual è la soluzione al dilemma, in particolare, dobbiamo concentrarsi sulle accelerazioni dei veicoli in movimento. Una volta fatto ciò, vi renderete immediatamente conto che la risposta corretta non può essere altro che la C.

Ma vediamo insieme il motivo. Innanzitutto dovete sapere che la risposta giusta non può essere la A, dal momento in cui il veicolo disegnato ha un’accelerazione negativa. Il veicolo in questione, infatti, sta frenando. Ma come facciamo a sapere che è così? Ci basta osservare il liquido all’interno della cisterna, che non fa altro che spostarsi verso la zona anteriore del veicolo.

E poi ancora c’è il veicolo B, che al momento non si trova in accelerazione, cioè sta seguendo una velocità costante, visto che il liquido è fermo. Per questo motivo, questo veicolo potrebbe essere perfettamente parcheggiato.

Infine, troviamo il veicolo C: il camion in questione ha un’accelerazione positiva. Ciò significa che il veicolo sta aumentando la sua velocità, visto che il liquido al suo interno non fa altro che spostarsi verso la parte posteriore della cisterna.

Padroneggiando alcune e semplici regole della fisica base, possiamo quindi capire qual è la soluzione a questo rompicapo che sta sconvolgendo tutti gli utenti della rete.

Se non eravate riusciti a risolverlo, non preoccupatevi. Sottoponetevi al test più avanti.