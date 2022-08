Quale barchetta scegli? Il colore svela tutto sulla tua vera personalità: da non credere

Non ci conosciamo così bene come crediamo, infatti carattere e personalità nascondo sempre qualcosa di nuovo. Le scelte che facciamo, anche attraverso un semplice test divertente, determinano i nostri gusti o le nostre scelte e molto altro ancora.

Cresciamo, impariamo e cambiamo completamente, per questo motivo è impossibile determinare quale sia la nostra personalità e il nostro carattere totalmente. A volte, scelte e nuove situazioni possono condurre verso ad una svolta e una conoscenza del tutto inattesa. Anche con un test divertente e la scelta di un colore si possono scoprire tratti del carattere completamente sconosciuti.

L’importanza di conoscere la propria personalità

Ogni persona è completamente diversa da un’altra. Questo viene determinato anche dalle scelte che vengono fatte sui colori, sulle destinazioni o anche su un piatto preferito. Questo test, in particolare, pone dinanzi ad una scelta e una preferenza.

Ci troviamo davanti ad un corso d’acqua lunghissimo, immerso nel verde e nel silenzio. Quello che ci viene chiesto è di scegliere una barchetta tra quelle a disposizione.

La decisione deve essere presa in pochi secondi, senza pensarci o ragionarci. Sarà bello scoprire quali tratti della personalità si nascondono dietro la scelta e, magari, fare il test con gli amici e le persone care per creare ancora più divertimento.

Vi ricordiamo che questi sono test divertenti che mettono l’accento su alcune caratteristiche personali e generali. Il consiglio è di non pensarci ma scegliere il colore della barchetta che pensiamo possa essere ideale per attraversare il fiume.

E poi? Basterà leggere quello che viene indicato per ogni colore scoprendo dei lati sino ad oggi sconosciuti.

Quale imbarcazione scegli? Il colore è determinante

Barchetta di colore BIANCO

La scelta di questo colore non è casuale e indica un momento della propria vita molto difficile. Sono dei tempi duri da affrontare e si sta facendo di tutto per uscirne indenni e vincitori. Il bianco indica la continua ricerca della felicità e spensieratezza, come l’essere in attesa di qualcosa di nuovo che possa cambiare totalmente questa vita ferma ad un bivio. Gli imprevisti sono all’ordine del giorno, ma alcuni si sono presentati molto più difficili da affrontare e governare. La soluzione c’è e siamo sulla strada giusta per trovarla.

Barchetta di colore ARANCIONE

È il colore della determinazione e degli obiettivi da raggiungere. Siamo quel tipo di persone che prendono tutto con molta serietà e impegno, senza che nulla venga lasciato al caso. Non ci sono distrazioni e i progetti devono essere portati a termine, costi quel che costi.

Barchetta di colore BLU

Se scegliamo questo colore è perché siamo persone di cuore, con una visione della vita mirata al romantico e alla ricerca del buono. L’istinto prevale sulla ragione e si pensa sempre che sia la strada giusta da perseguire. Questa barchetta accompagna verso il futuro che non preoccupa, perché il presente viene vissuto al massimo.

Barchetta di colore VERDE

Il verde mette l’accento sulle persone che amano l’arte in generale, la moda e la creatività. Questo vuol dire che abbiamo sempre delle idee geniali e brillanti, seppur con poco coraggio per concretizzarle. Le esperienze nuove ci piacciono, ma il timore dell’ignoto è sempre in agguato.

Barchetta di colore NERO

Il sorriso che indossiamo ogni giorno è solo una maschera per non farsi attaccare da nessuno. Siamo persone che non si fidano e che hanno timore di venire deluse per l’ennesima volta. Il muro tirato su negli anni è altissimo e duro: il consiglio è di affrontare il corso d’acqua creando un piccolo spiraglio di luce attraverso il muro. Potremmo stupirci di quanta bontà e divertimento ci possa essere al di là delle nostre paure.

Barchetta di colore ROSSO

Siamo persone determinate, passionali e che vanno dritte verso l’obiettivo. Sappiamo bene cosa vogliamo e le promesse fatte non dovranno mai essere disattese. L’empatia è un punto di forza importante e le altre persone vengono prima di noi: ma attenzione, qualcuno potrebbe approfittare di questo nostro modo di essere.