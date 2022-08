Giuliani: l’ex avvocato di Trump accusato di brogli in Georgia

L’ex sindaco di New York, Giuliani, avrebbe diffuso diverse bufale sulla manipolazione del voto in quello stato per annullare il risultato delle elezioni.

Di tutte le cause legali che l’ex presidente Donald Trump deve affrontare, quella che si svolge nello Stato della Georgia costituisce il nocciolo duro delle indagini sui suoi tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni. L’assedio si è inasprito ancora di più al repubblicano, dopo che si è saputo che Rudolph Giuliani, che era il suo avvocato, è oggetto di un’indagine penale per il suo presunto coinvolgimento nel tentativo di brogli.

Giuliani ha ricevuto la citazione a maggio, quando sono iniziate le udienze del gran giurì

Questa è la cifra più vicina a Trump formalmente richiesta nel processo. Giuliani avrebbe dovuto comparire davanti a un gran giurì speciale in un tribunale di Atlanta lunedì, dopo che i suoi sforzi per evitare di testimoniare la scorsa settimana sono stati respinti il ​​9 da un giudice in quello stato. Giuliani ha sostenuto per scusare la sua apparizione che aveva due stent posizionati all’inizio di luglio e non poteva volare, al che il giudice Robert CI McBurney ha risposto: “Puoi venire in treno, in autobus, con Uber o altro”.

Giuliani ha ricevuto la citazione a maggio, quando sono iniziate le udienze del gran giurì. Come riportato dai suoi avvocati nel tardo pomeriggio, intende testimoniare questo mercoledì. L’ex sindaco di New York, che ha guidato l’offensiva per mantenere Trump al potere nonostante la vittoria elettorale di Joe Biden, è diventato nelle ultime settimane una figura centrale nell’indagine intrapresa dal procuratore distrettuale Fani T. Willis della contea di Fulton, che comprende la maggior parte di Atlanta.

Finora quest’estate, i pubblici ministeri hanno interrogato due dei sette testimoni chiamati davanti al gran giurì sulle dichiarazioni di Giuliani nel dicembre 2020, quando ha passato ore a propagare false teorie sui brogli elettorali.Tra tutti quelli citati, il profilo di Giuliani è quello che offre il maggior target, per la sua vicinanza a Trump e la sua rilevanza pubblica (suo figlio Andrew era candidato repubblicano alle primarie per il governatore di New York).

Anche perché con l’avanzare del caso è passato dall’essere un testimone all’essere indagato. Nei documenti depositati dinanzi al legislatore dello Stato della Georgia nel dicembre 2020, l’ex sindaco di New York ha affermato di aver identificato una frode che coinvolgeva due operatori elettorali. A sostegno delle sue affermazioni, Giuliani ha riprodotto un video modificato che mostrava quei funzionari della contea di Fulton che presumibilmente tiravano valigie contenenti voti democratici da sotto un tavolo per procedere con il passaggio.

Trump in difficoltà anche per il suo ex avvocato

Ha anche diffuso la bufala che ci fossero macchine per il voto truccate. Il suo avvocato, Robert Costello, ha dichiarato oggi al New York Times che il suo rappresentante probabilmente non testimonierà ai sensi della clausola di riservatezza a causa del suo cliente Trump. I pm saranno molto “delusi”, ha avvertito l’avvocato, se si aspettano che Giuliani approfondisca le sue conversazioni con il repubblicano.

Il procuratore Willis ha già preso una dichiarazione dal segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger, il principale destinatario degli appelli di Trump per invertire il risultato, e dal governatore Brian Kemp, che ha testimoniato alla fine di luglio. Il presidente ad interim ha contattato entrambi nelle settimane successive alle elezioni, esortandoli a cercare voti sufficienti per far oscillare i risultati a suo favore.

Il governatore Kemp, che una volta si rifiutò di imbrogliare per compiacere il suo leader, vinse le primarie della Georgia contro ogni previsione, infliggendo una notevole battuta d’arresto a Trump, che aveva incoraggiato una feroce campagna contro di lui. Giuliani è il terzo dei pesi massimi, mentre gli altri quattro testimoni sono avvocati della squadra presidenziale.

Un ottavo testimone dell’accusa, il senatore Lindsay Graham, teoricamente protetto, ha cercato di uscire dal caso, ma la sua immunità non ha convinto un giudice federale, che lunedì lo ha deferito al gran giurì della Georgia all’udienza che si terrà ad agosto 23. Graham nega di aver chiamato Raffensperger nelle settimane successive alle elezioni, presumibilmente esortandolo a lanciare schede elettorali per corrispondenza.

Il gran giurì speciale non può incriminare o emettere condanne, compito che spetta ai pubblici ministeri, ma può citare in giudizio i testimoni e ordinare la consegna degli atti relativi all’indagine.