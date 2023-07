Qual è la temperatura massima che il corpo riesce a sopportare? Inaspettato

Sai qual è la temperatura massima che il corpo riesce a sopportare? Sicuramente non te lo immagineresti mai. Ecco che cosa dice la scienza.

Oggi scopriamo qual è la temperatura massima che il nostro corpo riesce a sopportare. I numeri ti sorprenderanno.

Calore e corpo umano: cosa dice la scienza

L’arrivo dell’estate significa essenzialmente una cosa sola: l’aumento delle temperature. Quante volte ti è stato detto che le alte temperature sono pericolose per il nostro corpo? E quante volte ti è stato consigliato di rimanere a casa nelle ore più calde? O di idratarti bene se fuori fa tanto caldo?

Le alte temperature sono in grado di alterare il nostro sistema fisiologico e di provocare danni all’organismo. Ti sei mai chiesto però qual è la temperatura massima che il corpo riesce a sopportare? Oggi lo scopriamo insieme. Analizziamo che cosa dice la scienza e soprattutto scopriamo quali sono gli effetti che le alte temperature hanno sulla nostra persona.

Attenzione a non confondere la temperatura interna con quella esterna e viceversa. Quando si parla di temperatura interna si fa riferimento a quella corporea che oscilla tra i 36 e 37,5 °.

Che cosa succede quando il nostro corpo supera questo range? Lo spiega la scienza: si mette in moto un processo biologico che porta il nostro organismo a non funzionare più perfettamente mettendo a rischio anche il corretto funzionamento degli organi vitali.

Qual è la temperatura massima che il corpo riesce a sopportare

Abbiamo specificato poc’anzi che la temperatura corporea normale di un individuo dovrebbe oscillare tra i 36 e 37,5 gradi. Si scombussola il nostro organismo se la temperatura supera questo intervallo.

Che cosa accade più nel dettaglio, lo scopriamo insieme. Quando il nostro corpo raggiunge la temperatura interna di 40°, le proteine smettono di funzionare correttamente e si attiva un processo biologico pericolosissimo che si tramuta in una insufficienza degli organi vitali che può condurre persino alla morte.

Ecco perché quando abbiamo la febbre a 40 gradi bisogna intervenire immediatamente per farla scendere. Diverso dal concetto di temperatura esterna. Con l’estate, spesso anche in Italia si arrivano a superare i 40 gradi.

Le ondate di calore talvolta ci sembrano insopportabili e opprimenti, eppure il nostro organismo nella maggior parte dei casi riesce a tollerare un clima così afoso e torrido. Alcuni studi hanno dimostrato che il corpo umano è in grado di sopportare una temperatura esterna pari a 127° ma non oltre i 20 minuti!

Si tratta ovviamente di un caso limite: già a 40° o 50° il nostro corpo inizia a manifestare alcuni effetti collaterali come stanchezza, mal di testa, sonnolenza e problemi respiratori. La tollerabilità delle alte temperature dipende però da diversi fattori, per esempio dall’umidità.

In ambienti secchi, il nostro corpo riesce a sopportare meglio le alte temperature, al contrario in quelli temperati, anche 32 gradi possono diventare insopportabili.

La condizione di ipertermia non è mai positiva per il nostro organismo. Questi altri sintomi che possono manifestarsi quando il nostro organismo si ritrova a vivere questa condizione:

perdita parziale della vista;

disidratazione;

sudorazione.

Quando invece si verifica il contrario, cioè l’ipotermia, ci ritroviamo ad affrontare altri problemi come:

dolori muscolari;

contrazioni addominali;

tremori;

problemi respiratori.

Come puoi vedere, il nostro corpo è in grado di tollerare anche temperature più alte rispetto a quelle indicate dai termometri. Non è detto però che le conseguenze non siano fatali. Ecco perché bisogna sempre, in ogni caso, proteggersi dal caldo.

Per te alcuni consigli che ti torneranno sicuramente utili:

evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde;

mantenersi sempre idratato;

non fare intensa attività fisica;

mangiare molta frutta e verdura.

Con questi consigli riuscirai sicuramente ad affrontare il caldo nel miglior modo possibile, evitando che il tuo organismo vada incontro ad effetti collaterali che in alcuni casi potrebbero essere fatali.