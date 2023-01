Qual è il verso giusto della carta igienica? Se sbagli sprechi un mucchio di soldi

Non tutti sanno che c’è un verso esatto per utilizzare la carta igienica e se posta nel giusto modo si risparmia un sacco di soldi.

Tutti quanti noi ci siamo chiesti almeno una volta nella vita qual è la giusta posizione di alcuni oggetti che abbiamo in casa e a cosa servono alcuni dettagli che utilizziamo in modo errato.

Questa domanda è stata posta per tanti oggetti che troviamo nella nostra casa e il più delle volte non viene data una giusta risposta e quindi continuiamo ad utilizzare quello che abbiamo spesso nel modo sbagliato.

Carta Igienica: il verso giusto

Questo potrebbe farci spendere più soldi del previsto, visto che ci ritroveremo a comprare alcuni materiali una volta finiti senza sapere che in realtà ci sono dei modi per consumarli più tardi di quanto invece facciamo.

In questo modo, non solo avremo più materiale a disposizione ma eviteremo inutilmente di spendere soldi in qualcosa che possiamo risparmiare basta sapere esattamente in che modo utilizzarlo.

Uno di questi prodotti che troviamo in casa e che va economizzato è la carta igienica e la domanda che tutti quanti si chiedono e in che verso deve essere messa sul portarotolo in modo da essere utilizzata esattamente.

La domanda, venne posta anche nel 2015 nel programma Avanti un altro! e la soluzione la si trova nel brevetto del 1891 dove Seth Wheeler, ideatore della carta igienica fece dei bozzetti.

La risposta

Su questi si può notare come lo srotolamento avviene nel verso giusto e quindi sebbene ci sono alcuni che tendono a srotolare la carta igienica verso l’alto per via del fatto che trovano sia più facile arrotolare la carta per poi utilizzarla.

Ma il verso giusto è quello verso il basso, dove seguendo i trattini sulla carta igienica posiamo prendere quella che ci serva e utilizzarla al suo scopo, in questo modo eviteremo che possa cadere per terra e poi essere inutilizzata.

In molti però ritengono che lo srotolamento verso l’alto sia più facile mentre l’ideatore ci dice che l’estremità deve stare verso l’esterno e non verso l’interno e quindi è questa la posizione giusta.

Infatti la carta igienica, posizionata su un porta rotolo, deve rotolare come fosse una bobina e quindi deve essere perfettamente roteante in modo che possa essere fruita in maniera comoda.

Per questo si è deciso di posizionarla in questa maniera, garantendo un senso al suo giusto modo di essere messa all’interno del nostro bagno o laddove possa essere utile al suo scopo.

Facendo questo e mettendo la carta igienica nel giusto verso, possiamo risparmiare tanti soldi in quanto, possiamo strappare solo la striscia che ci serve evitando che possa cadere per terra e poi inutilizzarla.

Bisogna sempre seguire i brevetti per ogni oggetto e informarsi sul giusto utilizzo, solo così possiamo economizzare le nostre finanze e trovarci dei risparmi per poter utilizzare per comprare qualcos’altro.

E voi? Avete capito come posizionare la carta igienica nei vostri bagni? Non vi resta che correre a controllare se è nel verso giusto e qualora non lo fosse, correre ai ripari.