Carolina di Monaco, avete visto che bella a 20 anni? Altro che Kate Middleton

Avete mai visto la principessa Carolina di Monaco a 20 anni? Molto più bella di Kate Middleton, principessa di Galles.

Sin dalle origini delle fiabe, le principesse sono state descritte come delle fanciulle bellissime e graziose e anche nella realtà molte di loro sono proprio come ce le siamo sempre immaginate.

Basti pensare che nel mondo ci sono tantissimi reami che hanno delle principesse e molte di loro sono considerate delle vere e proprie icone della moda e dello style a tal punto da essere dei punti di riferimento per tantissime ragazze.

Carolina di Monaco: ecco com’era a 20 anni

Tra queste ci sono la principessa Rania di Giordania, adesso regina e moglie del monarca Ad Allah II di Giordania, Maddalena di Svezia, Mary di Danimarca e l’imperatrice Masako del Giappone.

Tra le più famose di sempre ci sono la principessa Diana, ancora oggi amatissima da tutto il mondo e in particolare dai sudditi del Regno Unito, diversamente da Camilla, attuale Regina consorte che non è molto apprezzata.

Nel Regno Unito, altre due principesse sono diventate canoni di bellezza e queste sono Kate Middleton che da quando si è unita ai Windsor è diventata una vera e propria icona di stile, assieme a sua sorella Pippa Middleton.

Ma anche sua cognata, Meghan Markle, moglie del principe Harry, è vista come una delle principesse più belle di sempre, anche se non è mai stata designata con il trattamento reale di principessa.

Vedendo i geni dei genitori, anche la principessa Charlotte, figlia di William e Kate, cresce in bellezza come i suoi fratelli ma c’è anche un altra famiglia reale che in quanto a bellezza non ha niente da che invidiare.

Stiamo parlando di quella del Principato di Monaco, la cui principessa che spicca su tutti è Charlene di Monaco, ex nuotatrice sud-africana che ha conquistato il cuore del Principe Alberto II, portandolo all’altare nel 2011.

La principessa è considerata una delle più belle di tutto il mondo assieme a sua nipote Charlotte Casiraghi figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, scomparso tragicamente.

La bellezza delle principessa di Monaco

La bellezza della famiglia reale è dovuta a Grace Kelly, attrice e principessa di cui ancora oggi si parla per via della sua bellezza e gentilezza e i suoi geni scorrono nel sangue dei suoi figli e dei suoi nipoti.

Anche sua figlia, Carolina, così come Stephanie, è una principessa stupenda nonostante la sua età e nel fiore dei suoi anni è stata una modella ed ha posato per molte foto essendo corteggiata da tanti stilisti.

All’età di 20 anni, Carolina non aveva niente da che invidiare alle più giovani principesse di oggi e come possiamo notare da una foto dell’epoca aveva uno sguardo conquistatore e una bellezza semplice che ancora oggi conserva.

La donna, ha conquistato ben tre uomini che ha portato all’altare, il primo con Philippe Junot, banchiere da cui ottiene l’annullamento delle nozze dal Tribunale della Sacra Rota dopo la separazione.

Successivamente sposa Stefano Casiraghi ma il matrimonio si conclude con la tragica morte di quest’ultimo in seguito di un incidente nautico e dopo la sua morte nel 1993 il matrimonio viene legittimato da Papa Giovanni Paolo II nonostante non si fossero sposati con rito religioso.

Nel 1999, giunge a nozze con il suo terzo marito, Ernesto Augusto di Hannover da cui ha avuto una quarta figlia Alexandra, dopo Andrea, Charlotte e Pierre nati dal matrimonio con Casiraghi.