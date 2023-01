Qual è il momento migliore per stendere i panni se fuori è umido? L’orario perfetto

Esiste un momento migliore per poter stendere i panni all’esterno delle nostre case quando fuori c’è molta umidità. Ecco quando.

Durante la nostra giornata ci ritroviamo a dover far il conto con il bucato e ad asciugarlo per far si che si possa indossare nuovamente, ma non sempre questo avviene in tempi brevi.

Diversamente dalla stagione primaverile e in particolare quella estiva, dove gli indumenti si asciugano al sole in pochissime ore, durante l’inverno e l’autunno questi tendono a stare per molte ore all’esterno.

Panni: ecco l’orario ideale per stenderli fuori anche d’inverno

Inoltre, bisogna stare molto attenti che questi panni non si bagnino di acqua piovana, altrimenti saremo costretti a dover rilavarli nuovamente e quindi a mettere in funzione per una seconda volta la lavatrice.

Il problema fondamentale della stagione invernale è il tasso di umidità che tende ad aumentare con l’abbassarsi della temperatura e specie con il tramonto, che con l’ora legale, avviene durante il primo pomeriggio.

Questo, comporta una lenta asciugatura degli indumenti e il metodo migliore sarebbe quello di farli asciugare in casa ma la conseguenza è quella di ritrovarsi con panni che possono dare il tanfo di chiuso.

Per far si che l’umidità venga assorbita, secondo alcuni metodi casalinghi tramandati di generazione in generazione dalle nostre nonne, sotto lo stendino, qualora dobbiamo tenerlo in casa è bene tenere una ciotola di sale grosso o di riso.

In questo modo tutta l’umidità verrà assorbita e l’odore di chiuso sarà in maniera minore rispetto come invece sarebbe stato. Inoltre, utilizzare un deumidificatore risolve di gran lunga il problema.

Per l’asciugatura in casa si è anche optato di posizionare lo stendino vicino ad una fonte di calore, e per far si che gli indumenti di deteriorino e che asciughino più facilmente si consiglia di avvolgerli in un lenzuolo.

Come procedere

Però, non è detto che durante la stagione invernale e autunnale i nostri capi d’abbigliamento non possano essere asciugati all’esterno, anzi a volte bisogna solo trovare il momento giusto.

Prima di tutto, bisogna controllare le condizioni meteo, e stare ben attenti che non ci siano precipitazioni e dopo posizionare il bucato in una zona ben ventilata in modo che il vento possa asciugare rapidamente tutti gli indumenti.

Per questo motivo, bisogna stendere i panni durante le ore in cui il vento è più forte. Si deve evitare di tenerli fuori durante le ore notturne in quanto l’umidità tende a calare e al mattino dopo potremmo ritrovarli più bagnati.

Quindi, bisogna sempre cercare di stendere il bucato al mattino, sfruttando i primi raggi di sole e se vendiamo che c’è del vento non violento e che quindi non ci sia il rischio che possano staccarsi e volare via.

In questo modo, non solo avremmo evitato di tenere dell’umidità in casa e sui nostri vestiti, ma avremo anche risparmiato dei soldi, in quanto una valida alternativa, sarebbe l’uso dell’asciugatrice.

Ma utilizzarla costa, e con il caro bollette in atto, si tende ad evitare di accenderla anche perché al momento non è ancora presente in tutte le case nonostante la larga diffusione che se ne sta facendo.