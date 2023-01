Jill Biden, la First Lady operata per rimuovere due tumori della pelle

Jill Biden, la First Lady di 71 anni, ha trascorso circa otto ore in ospedale a causa di un rigonfiamento e un livido sul viso.

Pare si senta bene e per questo è rientrata già alla Casa Bianca.

La First Lady operata per rimuovere due tumori

Jill Biden pare sia stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere delle lesioni cancerose. Una sull’occhio destro e un’altra sulla parte sinistra del petto, quest’ultima è stata scoperta durante la fase di pre-operazione, invece una terza sull’occhio sinistro è ancora sotto esame. In ospedale con lei era presente anche Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America nonché suo marito, e l’ospedale in cui ha avuto luogo l’operazione è il Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda in Maryland. Joe Biden, come ha detto Karine Jean-Pierre, l’addetta stampa della Casa Bianca,

voleva essere lì per sostenerla.

Jill Biden, la first lady di 71 anni, pare abbia trascorso otto ore circa in ospedale. La diagnosi medica è stata positiva ed è stata anche resa nota da parte della portavoce della first lady Vanessa Valdivia:

“Ha un gonfiore è un livido al viso ma è di buon umore e si sente bene, è già rientrata alla Casa Bianca.”

Kevin O’Connor, medico presidenziale, che è stato anche citato da parte della stampa americana, dice che si tratta di carcinoma basocellulare per tutti e due i casi ed ha affermato:

“Tutto il tessuto canceroso è stato rimosso con successo.”

In più è stata scoperta un’ulteriore piccola lesione sull’occhio sinistro di Jill Biden che è stata asportata completamente ed è stata inoltre invitata per effettuare altri esami di accertamento.